Dal sogno scudetto con la Roma, ai tatuaggi e il rapporto con Mou e Gasp. Pisilli si racconta: "Il paragone con Totti e De Rossi? Sono mostri sacri"

"Non ho mai nascosto di essere tifoso della Roma fin da quando ero molto piccolo". Pisilli ha rilasciato un'intervista a Marca parlando della Roma e della prima partita giocata con la fascia da capitano al braccio, tra l'altro condita da un gol sotto la Sud: "È stato un onore. Si sono verificate una serie di circostanze a seguito delle quali la fascia è finito sul mio braccio. Non è che io sia il capitano adesso. Ogni minuto che ho giocato con la fascia è stato un grande orgoglio e una grande responsabilità. Il paragone con Totti e De Rossi? Sono mostri sacri che non possono essere paragonati ai 20 minuti miei. Non so quante partite abbiano giocato con quella fascia, hanno fatto la storia di questo club. Sono ancora un ragazzo, ho 22 anni, ho giocato 20 minuti da capitano per caso. Loro sono dei miti della città".

Roma Pisilli capitano emoziona i tifosi, Hermoso conquista tutti: social scatenati dopo il poker della Roma allo Slovan Guarda la gallery Sul campionato e il sogno scudetto con la Roma "Nel complesso, questo è un campionato molto bello. Si gioca di più, è più dinamico, c'è più tempo effettivo e si segnano molti più gol. Penso che per il pubblico da casa sia più piacevole vedere le partite. Stiamo facendo le cose bene, entrambe le squadre romane, ma i conti li faremo alla fine, a stagione finita. Cosa farò in caso di scudetto? Non lo so. Festeggeremmo alla grande, questo è certo. Non saprei dire esattamente cosa farei. Ora dobbiamo pensare partita per partita e, come ho detto, alla fine i conti saranno fatti".