Il fedelissimo di Gasperini dà garanzie: sul tavolo della Roma il rinnovo di De Roon

Non solo Mario Hermoso. La Roma, se le cose continueranno ad andare come previsto e se lui vorrà continuare a giocare - cosa ad ora abbastanza certa -, punta a tenere in rosa Marten de Roon. L’ex Atalanta, che a marzo compirà 36 anni, ha dato ampie garanzie tecniche e fisiche e di rinnovo si inizia a parlare. Tra l’altro, il rapporto tra l’olandese e Gasperini è talmente stretto che, in futuro, vicino o lontano che sia, il centrocampista potrebbe pure entrare nello staff dell’allenatore che, parole sue, gli ha cambiato «la vita e la carriera».

De Roon, il futuro e la stima di Gasperini L’ex capitano dell’Atalanta guarda al suo futuro senza andare troppo in là con il pensiero: giorno dopo giorno, l’importante è stare bene e avere le motivazioni giuste. L’argomento economico non è un tema: non lo è stato tre mesi fa, quando Gasp lo ha chiamato per convincerlo a raggiungerlo a Roma, non lo è adesso, non lo sarà in futuro.