Il fedelissimo di Gasperini dà garanzie: sul tavolo della Roma il rinnovo di De Roon
Non solo Mario Hermoso. La Roma, se le cose continueranno ad andare come previsto e se lui vorrà continuare a giocare - cosa ad ora abbastanza certa -, punta a tenere in rosa Marten de Roon. L’ex Atalanta, che a marzo compirà 36 anni, ha dato ampie garanzie tecniche e fisiche e di rinnovo si inizia a parlare. Tra l’altro, il rapporto tra l’olandese e Gasperini è talmente stretto che, in futuro, vicino o lontano che sia, il centrocampista potrebbe pure entrare nello staff dell’allenatore che, parole sue, gli ha cambiato «la vita e la carriera».
De Roon, il futuro e la stima di Gasperini
L’ex capitano dell’Atalanta guarda al suo futuro senza andare troppo in là con il pensiero: giorno dopo giorno, l’importante è stare bene e avere le motivazioni giuste. L’argomento economico non è un tema: non lo è stato tre mesi fa, quando Gasp lo ha chiamato per convincerlo a raggiungerlo a Roma, non lo è adesso, non lo sarà in futuro.
L'obiettivo di De Roon
Con la sosta a disposizione per sistemare qualche piccola noia fisica dopo le tante partite dell’ultimo mese, l’obiettivo di de Roon è solo quello di aiutare la Roma e Gasperini. E, anche, di godersi un po’ di più una città che sta imparando a conoscerlo piano piano, giorno dopo giorno. Abita a Casal Palocco, non lontano da tanti compagni di squadra, e sta iniziando a prendere confidenza con la nuova realtà dopo che nelle prime settimane ha pensato solo ad allenarsi e a rimettersi in condizione dopo un’estate non semplice. Un atteggiamento che a Trigoria hanno apprezzato tutti: anche per questo, se lui vorrà, per la Roma non sarà un problema continuare insieme. Quale sia il parere di Gasperini, poi, è pure superfluo dirlo.
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