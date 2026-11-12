La rifinitura della Roma all'Old Trafford

La Uefa punisce la Roma e i tifosi dopo i disordini di Manchester: cosa cambia per la vendita dei biglietti europei

Doppia sanzione per i giallorossi: 20mila euro di multa e riduzione del 50% dei biglietti per una trasferta entro due anni
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2 min

Pubblicato il 12.11.2026, 11:55

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Roma multata e punita per i disordini dei tifosi prima e dopo Manchster - Roma. La Commissione Disciplinare UEFA (ha deciso una multa di 20mila euro e, soprattutto, ha disposto una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione di una partita in trasferta nelle competizioni Uefa. In particolare, si legge nel comunicato "l'eventuale sanzione comporterebbe una riduzione del 50% della quota di biglietti normalmente riservata ai tifosi ospiti, passando dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio della squadra avversaria. La sanzione relativa alla limitazione dei biglietti è tuttavia sospesa per un periodo di due anni, a partire dalla data della decisione".

Biglietti Roma in Europa, cosa cambia

Cosa succede, quindi? Nello specifico nulla, almeno per la trasferte di Parigi (biglietti in vendita da oggi). Se poi, da qui ai prossimi due anni, ci dovessero essere nuovi problemi allora la sanzione diventerebbe effettiva. Per adesso però al Parco dei Principi la capienza sarà al completo con circa 2500 tagliandi a disposizione dei romanisti.

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