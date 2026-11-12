La Uefa punisce la Roma e i tifosi dopo i disordini di Manchester: cosa cambia per la vendita dei biglietti europei

Roma multata e punita per i disordini dei tifosi prima e dopo Manchster - Roma. La Commissione Disciplinare UEFA (ha deciso una multa di 20mila euro e, soprattutto, ha disposto una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione di una partita in trasferta nelle competizioni Uefa. In particolare, si legge nel comunicato "l'eventuale sanzione comporterebbe una riduzione del 50% della quota di biglietti normalmente riservata ai tifosi ospiti, passando dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio della squadra avversaria. La sanzione relativa alla limitazione dei biglietti è tuttavia sospesa per un periodo di due anni, a partire dalla data della decisione".