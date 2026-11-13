La Roma lavora su Koné: tre infortuni in un anno, come Gasperini lo sta trasformando

La Roma sta per ritrovarsi un grande acquisto senza passare dal mercato. Il sogno scudetto, quello che adesso aleggia silenziosamente tra i corridoi del Fulvio Bernardini e nello spogliatoio dell’Olimpico, passa anche dal ritorno di Manu Koné, il rinforzo in più capace di dare sostanza, qualità e alternative a centrocampo. Un valore aggiunto capace di spostare gli equilibri e alzare ulteriormente il livello di una squadra che non vuole smettere di stupire. Il suo rientro a pieno regime, dopo lo stop di un mese che lo ha costretto a saltare sette partite, rappresenta una spinta straordinaria per Gasp, che considera il francese un elemento fondamentale del proprio progetto e ha già in mente come renderlo ancora più decisivo. Adesso la sosta diventa il trampolino per ripartire: a Trigoria è cominciato il percorso per ritrovare la migliore condizione, con il Parma nel mirino e un’intera stagione in divenire.

Konè, il lavoro a Trigoria Dopo il rientro contro il Sassuolo, Koné è rimasto a Trigoria per seguire un percorso personalizzato di riatletizzazione, concordato da medici, fisioterapisti e staff tecnico anche alla luce dei tre infortuni muscolari accusati da febbraio a oggi. L’obiettivo è ritrovare brillantezza, ritmo e continuità, senza lasciare nulla al caso. Una fase di rodaggio importante per restituire al centrocampista tutta la forza e la dinamicità che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della squadra. In questi giorni alterna sedute individuali a momenti di lavoro con un componente dello staff tecnico, riducendo il carico delle esercitazioni collettive, fatta eccezione per la partitella tattica. Meno lavoro in gruppo, dunque, e maggiore attenzione alla crescita atletica, tra intensità e condizione delle gambe.