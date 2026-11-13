Il mercato della Roma e l’intreccio con Nyon: la strategia dei Friedkin sul fair play Uefa paga
La Roma può tirare un sospiro di sollievo, ma senza rilassarsi troppo. Non sarà infatti novembre il mese in cui l’Uefa determinerà chi ha fatto i compiti a casa e chi dovrà essere rimandato - multe, squalifiche, financo l’esclusione dalle coppe per le violazioni più gravi - in merito ai conti da mettere a posto. A metà ottobre il club dei Friedkin ha consegnato il proprio bilancio al 30 giugno, però oltre alla famosa proroga al 31 luglio che avevamo anticipato in estate, stabilita da Nyon a causa del Mondiale nelle Americhe che ha complicato trattative e movimenti, verranno prese in considerazione anche le operazioni di agosto e il costo della squadra al 31 dicembre. Ma non solo: per stabilire quanto è grave l’eventuale sforamento - e la Roma di un po’ ha sforato, decidendo di tenere tutti i big senza cedere alla tentazione di succose plusvalenze - verrà valutata anche la tendenza sul lungo periodo e in generale il comportamento (sostenibile o meno) di una società su più sessioni di mercato. Per chiarire ancora meglio, la Roma non può permettersi spese folli a gennaio solo perché formalmente è uscita dalla finestra di osservazione.
Roma, i tagli
Il verdetto definitivo è dunque atteso per la primavera, forse tra maggio e giugno. Va da sé che questa ulteriore novità (non è la prima, «sono cambiate le comunicazioni», disse Gasp in estate) non cambierà sostanza al piano operativo previsto dai Friedkin per il mercato invernale. C’è infatti un tesoretto a disposizione per l’ala sinistra - i 35 milioni non utilizzati a fine agosto - e nel caso in cui D’Amico riuscisse a ottenere un prestito con diritto di riscatto, ad esempio per Endrick, aggraverebbe i costi della rosa solamente con l’ingaggio del brasiliano avendo margine operativo per completare un’altra operazione, come quella del terzino sinistro. È bene ricordare che l’accordo per rientrare nei paletti del fair play firmato dalla Roma consente al club di attestarsi su una perdita aggregata massima nei tre anni di 60 milioni. I bilanci degli ultimi due (2024 e 2025) hanno evidenziato un miglioramento: dagli 81,4 milioni di passivo del 2023/24 la società è passata infatti ai 53,8 del 2024/25, con una riduzione di 28, ma il target “-60” non dovrebbe essere stato raggiunto. Da qui la prospettiva di una multa. Eppure la Roma è su un percorso virtuoso: il monte stipendi è crollato da 189 milioni lordi ai circa 113, e prima dell’ultima campagna acquisti era di 133 (taglio del 15%). L’obiettivo resta quota 100. Così si spiega anche la volontà di puntare sui giovani e di rinnovare i contratti in essere - per ultimo Hermoso - tagliando la parte fissa e favorendo l’inserimento di bonus legati al rendimento.
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