Buone notizie per la Roma: Gasperini ritrova Dybala, Svilar e Mancini

Buone notizie dall’infermeria della Roma nel pieno della sosta per le nazionali. Dybala , Svilar e Gianluca Mancini hanno svolto parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo, un passo avanti importante verso il rientro per tutti e tre. Lavoro differenziato, invece, per Gollini . Dopo la seduta odierna, la squadra si fermerà per qualche giorno: i giallorossi torneranno in campo martedì pomeriggio. Gasperini sfrutta così la pausa per recuperare pedine fondamentali in vista della ripartenza. La Roma, dopo la pausa per le partite delle nazionali, tornerà in campo a Parma il 21 novembre alle 18, per poi volare a Parigi il 25.

Dybala, Svilar e Mancini: il punto sugli infortuni

Il caso più lungo è quello di Dybala. L’argentino è fermo dal 14 ottobre, quando nella sfida di Champions persa all’Olimpico contro il Real Madrid è rimasto negli spogliatoi all’intervallo per un fastidio al polpaccio destro. In un primo momento si era parlato di semplice affaticamento, ma una successiva risonanza è stata individuata una piccola lesione al gemello.

Più complessa la situazione di Svilar. Il portiere si era fatto male a un piede durante un allenamento a Trigoria: frattura da stress al quinto dito del piede destro. Mancini si era fermato alla vigilia della pausa: il difensore non è stato convocato per la sfida con il Sassuolo a causa di un risentimento muscolare al flessore destro, rinunciando anche alla chiamata della Nazionale.