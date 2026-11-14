C’è solo una squadra in Europa che segna più della Roma. E Gasperini punta quota 107

La forza di questa Roma non è nei numeri, pur sensazionali, ma nella reazione umana a tanto ben di dio tecnico. Dopotutto, è tipico dei vincenti (o di chi intende diventarlo) prendere il buono che c’è e metterselo alle spalle per inseguire nuovi orizzonti, senza stare troppo a compiacersi. Prendete ad esempio Gasperini, uno al quale dovrebbero luccicare gli occhi quando osserva una squadra passata dai 12 gol di un anno fa in undici giornate alla bellezza di 31, sprecando pure qua e là diverse occasioni per farne di più. Nella testa dell’esigente di Grugliasco passano, come fossero immagini di un’unica sequenza, gli errori dentro l’area contro l’ Inter (2-2 il finale), il gol che Dybala s’è divorato a Como prima del palo di Pellegrini (0-0 con un tempo in dieci) e persino la chance dal dischetto del rigore di Malen al Maradona che avrebbe potuto indirizzare la partita di Napoli. La Roma ha da recriminare per l’imprecisione sotto porta nelle uniche tre partite che non ha vinto, pareggiandole, in campionato. Se non è un buon segno questo...

Il rendimento della Roma

Così a GPG non basta neppure il secondo miglior attacco dei tornei top 5 d’Europa dietro al famelico Barcellona di Flick, l’undicesimo se si considerano pure i campionati almeno sulla carta meno competitivi. Lo Young Boys e il Lugano hanno segnato 41 e 36 reti in Svizzera ma con due giornate in più rispetto ai giallorossi, il Psv, il Feyenoord e l’Ajax in Olanda sono rispettivamente a 40, 36 e 32 con un turno in più alle spalle, lo Slavia Praga è a 36 ma in Repubblica Ceca le giornate sono state 14 (in Italia 11), il Poznan in Polonia è a 34 in 13 partite, il Rapid e il Salisburgo in Austria sono a 39 e 33 in in 12 giornate. La Roma ha il miglior attacco della Serie A dopo undici partite non solo di questa stagione, ma delle ultime nove. Bisogna tornare al 2017-18 per trovare degli attacchi così prolifici: in quel caso il Napoli arrivò a 32 gol, la Juve a 33 e la Lazio 31. Quell’anno, evidentemente, le difese non la raccontavano giusta. Ma c’è un’ulteriore curiosità: la squadra che più di tutte in questo decennio si è avvicinata ai numeri della Roma attuale è, guarda caso, l’Atalanta di Gasperini. Nel 2019-20 la Dea, all’undicesima, aveva mandato trenta volte il pallone dentro la porta avversaria, una di meno rispetto a Malen e compagni. Quella formazione era una meravigliosa macchina del gol e a un certo punto continuò a volare pur dovendo rinunciare per un lungo periodo al bomber Zapata. Alla fine della stagione - la stagione interrotta dal Covid e poi ripresa in piena estate - l’Atalanta ne fece 98 agli avversari. Fu il miglior risultato del calcio moderno, cioè dal 1951 in avanti.