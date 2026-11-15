Dybala compie 33 anni, Gasperini lo carica: "È il tuo momento"

ROMA - Trentatré candeline, il primo compleanno da papà e una voglia matta di riprendersi la scena. Paulo Dybala festeggia oggi un giorno speciale , con accanto la sua famiglia e la piccola Gia che ha riempito di una nuova felicità la sua vita. Ma la Joya ha un altro regalo da scartare e poi da consegnare a Gasperini : il ritorno in campo dal primo minuto. Dopo settimane difficili, l’argentino è pronto a rimettersi al centro della Roma e sabato prossimo, contro il Parma, punta a una maglia da titolare . Il compleanno più bello, insomma, può diventare anche quello del ritorno di Paulo: un nome che vale come un nuovo acquisto . Dopo nove partite lontano dal campo, la voglia di tornare a illuminare l’Olimpico è tantissima. E il tecnico aspetta proprio lui per aggiungere ulteriore qualità, fantasia e imprevedibilità alla manovra offensiva.

Dybala e la sintonia con Gasperini

L’infortunio al gemello del polpaccio destro lo ha costretto a fermarsi, privando la Roma del suo talento in una fase importante della stagione. Un’attesa lunga, tanto lavoro, e la pazienza necessaria per lasciarsi alle spalle il problema fisico: adesso il peggio sembra passato. Gasp lo ha seguito e motivato costantemente durante la riabilitazione, senza mai smettere di trasmettergli fiducia. In queste settimane il rapporto tra i due si è ulteriormente consolidato, con il tecnico che ha parlato quotidianamente con Paulo, soprattutto negli ultimi giorni, per prepararlo al meglio al ritorno. Il messaggio è stato diretto, profondo: «È il tuo momento, ho bisogno di te». Parole che hanno acceso ulteriormente l’argentino, carichissimo e desideroso di riprendersi il posto. Dybala si sente bene, ha lavorato alla perfezione negli ultimi allenamenti e sta rispondendo nel migliore dei modi alle sollecitazioni dello staff. La condizione cresce, la fiducia anche. L’obiettivo è chiaro: ripartire dal primo minuto contro il Parma, mettendosi subito a disposizione di Gasp. Un nuovo “padre” calcistico che ha spinto per il suo rinnovo di contratto e che non vuole deludere.