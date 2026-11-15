Dybala, ora la rincorsa verso un trofeo e il rinnovo con la Roma

Il futuro passa dai prossimi sei mesi di calcio. Inevitabile per tutti coloro che hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno, Joya compresa. Dybala vuole continuare a vestire il giallorosso e conquistarsi sul campo la possibilità di esserci anche nella prossima stagione, quella del centenario. Un appuntamento speciale che vorrebbe vivere da protagonista, ancora con la maglia che ha scelto e difeso con convinzione. Perché il legame con la Capitale è diventato qualcosa di profondo e il desiderio di continuare a scrivere la propria storia in giallorosso non è mai venuto meno.

Dybala e il rinnovo con la Roma

La scorsa estate Paulo ha fatto di tutto per restare, manifestando chiaramente la volontà di proseguire la sua avventura nella Capitale. Una scelta premiata lo scorso agosto con la firma sul rinnovo di un anno. Una permanenza fortemente voluta anche da Gasp, che ha sempre creduto nell’argentino e lo ha considerato una pedina importante del proprio progetto. Il tecnico lo ha cercato, motivato e coinvolto, convinto che il suo talento possa fare ancora la differenza. I prossimi mesi saranno determinanti per scrivere un altro capitolo di questa storia. Dybala vuole ritrovare continuità e mettere il proprio talento al servizio della squadra. Il sogno, del resto, non è mai cambiato: vincere qualcosa con la maglia della Roma, a partire già da questa stagione. Paulo vuole riuscirci e spera che questi sei mesi possano rappresentare il primo passo verso un finale diverso, quello che ha sempre immaginato da quando è arrivato nella Capitale.