Soulé stupisce anche l’Argentina, Fernandez lo esalta: "Straordinario"
Cinque argentini, un’unica anima e un legame sempre più forte tra Trigoria e la Selección. Accanto a Dybala, protagonista di un percorso a parte, la Roma può contare su altri quattro giocatori che guardano con ambizione alla nazionale di Scaloni. Soulé, Castro e Balerdi sono partiti per rispondere alla convocazione, mentre Molina è rimasto nella Capitale: il ritardo nella chiamata ha portato il club a non autorizzarne la partenza. Gasp si gode una colonia ricca di talento e personalità, con giocatori che vogliono conquistare spazio in giallorosso e in Argentina.
Soulé continua a crescere anche con l'Argentina
Soulé continua a crescere anche in nazionale. Nonostante la sconfitta per 1-2 contro l’Uruguay (con uno sfortunato autogol di Balerdi), l’attaccante romanista è stato tra i migliori nella ripresa, giocando 45 minuti. «Stiamo appena iniziando questo nuovo ciclo, tutti i ragazzi hanno fame. È la mia seconda convocazione, dobbiamo proseguire sulla strada dei più esperti - ha detto Matias -. Questa sconfitta ci deve servire per ricaricare le energie e dare ancora di più», ha dichiarato. Cresce anche l’intesa con Nico Paz: «È un grande calciatore e giocare con lui mi fa piacere. Ha un’ottima tecnica». Anche Enzo Fernandez li ha promossi: «Questa squadra ha un grande futuro. Nico Paz e Soulè sono due animali. Straordinari».
Il retroscena di mercato su Balerdi: il "no" al Bayern Leverkusen
Intanto, su Balerdi è emerso un retroscena di mercato. L’ex direttore sportivo del Marsiglia, Benatia, ha raccontato a Canal+ di aver ricevuto in estate un’offerta importante del Bayer Leverkusen: «Ho portato un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus dal Bayer Leverkusen. Leo non ci è voluto andare». Il difensore aveva le idee chiare: «Ha detto 'no', la Germania non mi piace».
Soulé vuole imporsi, Balerdi ha scelto una Roma sempre più argentina
Da lì si è inserita la Roma, che lo ha portato nella Capitale con un milione per il prestito e un diritto di riscatto da 15 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi delle condizioni legate alla qualificazione europea e alle presenze, per una cifra tra gli 11 e i 14 milioni. Soulé vuole imporsi, Balerdi ha scelto Roma anche davanti a un’offerta importante: la Roma è sempre più argentina, in un mix di talento, esperienza e tanta qualità.
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