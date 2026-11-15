Soulé stupisce anche l’Argentina, Fernandez lo esalta: "Straordinario"

Cinque argentini, un’unica anima e un legame sempre più forte tra Trigoria e la Selección. Accanto a Dybala, protagonista di un percorso a parte, la Roma può contare su altri quattro giocatori che guardano con ambizione alla nazionale di Scaloni. Soulé, Castro e Balerdi sono partiti per rispondere alla convocazione, mentre Molina è rimasto nella Capitale: il ritardo nella chiamata ha portato il club a non autorizzarne la partenza. Gasp si gode una colonia ricca di talento e personalità, con giocatori che vogliono conquistare spazio in giallorosso e in Argentina.

Soulé continua a crescere anche con l'Argentina Soulé continua a crescere anche in nazionale. Nonostante la sconfitta per 1-2 contro l’Uruguay (con uno sfortunato autogol di Balerdi), l’attaccante romanista è stato tra i migliori nella ripresa, giocando 45 minuti. «Stiamo appena iniziando questo nuovo ciclo, tutti i ragazzi hanno fame. È la mia seconda convocazione, dobbiamo proseguire sulla strada dei più esperti - ha detto Matias -. Questa sconfitta ci deve servire per ricaricare le energie e dare ancora di più», ha dichiarato. Cresce anche l’intesa con Nico Paz: «È un grande calciatore e giocare con lui mi fa piacere. Ha un’ottima tecnica». Anche Enzo Fernandez li ha promossi: «Questa squadra ha un grande futuro. Nico Paz e Soulè sono due animali. Straordinari».