Andrea Lattanzi: "Vi dico il giocatore della Roma che ammiro di più"

Sabatini e la clamorosa ricostruzione sulla lite Massara-Gasperini: "L'ha spinto davanti a tutta la squadra e..."

L’ex direttore sportivo giallorosso racconta un episodio della scorsa stagione tra l’allenatore e l'allora dirigente della Roma: ecco cosa ha detto
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Pubblicato il 15.11.2026, 13:20

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Walter Sabatini non ha mai avuto peli sulla lingua, e anche stavolta non si smentisce. In una lunga intervista concessa a QN, l’ex dirigente ha toccato tanti temi, dalla letteratura al calcio. Poi un passaggio su Gasperini e il suo rapporto con Massara nella passata stagione alla Roma. Alla domanda se per una squadra sia meglio Gasperini o Gattuso, Sabatini ha risposto così: "Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni".

 

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Sabatini: "Il mio errore più grande è stato lasciare l’Inter"

Nell’intervista Sabatini ha parlato anche dei suoi sentimenti per i club in cui ha lavorato. Alla domanda su quale sia stato il suo amore nel calcio, ha risposto: "La Roma. Ma il mio errore più grande è stato lasciare l’Inter". Non è mancato un commento sulla Lazio e sull’ipotesi scudetto: "È plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli". Sabatini ha poi parlato di Claudio Lotito: "Fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi". A Sabatini viene anche chiesto se avesse riportato Mancini sulla panchina della Nazionale: "No, ma ho un buon rapporto con lui".

 

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"Una volta tentai di strozzare un mio allenatore"

Prendendo spunto da "Lo Straniero" di Camus, Sabatini ha ammesso di avere anche un lato violento: "Ho addosso una rabbia antica. Da calciatore sono stato inadeguato rispetto alla fortuna concessami, ma nel calcio la violenza è inevitabile. A parole lo sono stato spessissimo. Una volta tentai di strozzare un mio allenatore perché stava consolando gli avversari in una partita che forse non era neppure terminata". E alla domanda se poi si sia scusato: "Mai, eppure ci vogliamo bene".

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