Sabatini e gli spintoni a Massara: Gasperini pronto a denunciare, la sua reazione

Finisce male, malissimo, l’intervista di Walter Sabatini a Qn in cui ha raccontato di presunti spintoni da parte di Gian Piero Gasperini a Ricky Massara . L’allenatore della Roma non ha letto, per ora, l’intervista. Però ha saputo quanto raccontato da Sabatini e non ha gradito. Non risponderà pubblicamente, ma ha dato mandato ai suoi legali di agire in sede civile . L’eventuale risarcimento andrà in beneficenza.

Sabatini, le scuse a Gasperini

Dal canto suo, Sabatini si è scusato via Instagram con Gasperini senza però entrare nel merito dell’episodio incriminato, cioè le presunte spinte di Gasperini a Massara davanti ai giocatori. “Nel corso di un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto - ha aggiunto Sabatini - nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell'opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole".