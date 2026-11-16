Soulé strega l’Argentina: la Roma si gode il suo gioiello, Gasperini lo blinda

C’ è un mancino che sta cominciando a far battere il cuore dell’Argentina. Ha il talento per accendere la fantasia, la personalità per prendersi la scena e quella naturalezza nel trattare il pallone che appartiene soltanto ai giocatori speciali. Matias Soulé sta conquistando tutti, un passo alla volta, una giocata dopo l’altra. La Selección lo ha scoperto, Scaloni lo sta studiando, i compagni lo hanno già promosso. Insieme a Nico Paz, il talento della Roma è una delle nuove facce della creatività albiceleste, chiamata a trovare interpreti capaci di raccogliere, almeno idealmente, l’eredità di un’epoca irripetibile. Quella di Messi, naturalmente, un riferimento inavvicinabile, ma anche un patrimonio tecnico e sentimentale che l’Argentina vuole continuare a coltivare. Soulé dopo gli ottimi 45 minuti giocati contro l’Uruguay, si gode il momento senza perdere di vista la strada da percorrere. Le sue qualità non sono passate inosservate: il mancino, la tecnica, la fantasia e la capacità di inventare calcio hanno attirato l’attenzione di Scaloni, conquistando anche lo spogliatoio e il pubblico argentino. Enzo Fernandez, dopo la partita ha utilizzato un’espressione eloquente per descrivere lui e Nico Paz: «Due animali». Un’investitura significativa, arrivata da uno dei protagonisti della Nazionale.

Roma Dybala, Svilar e Mancini corrono a Trigoria: tutto pronto per il rientro in campionato Guarda la gallery Soulè titolare in Argentina E adesso potrebbe esserci un’altra tappa speciale nel percorso di Mati. L’Argentina è tornata subito al lavoro e le prove di Scaloni lasciano pensare a una maglia da titolare per Soulé mercoledì contro il Costa Rica. Non sarà una partita come le altre, perché si giocherà a Cordoba, la città che ha dato i natali calcistici a Paulo Dybala. Proprio lì, dove è cresciuto il suo amico, maestro e compagno di squadra, Soulé potrebbe vivere una serata dal significato particolare. Un ideale passaggio di testimone in nazionale, con la Selección pronta a scoprire un nuovo interprete della propria fantasia. Dybala rappresenta un riferimento importante, ma adesso Matias vuole scrivere la sua storia. E farlo davanti a un pubblico che sta cominciando ad affezionarsi sempre di più alle sue giocate. Insieme a Nico Paz, può diventare uno dei volti del nuovo corso argentino.