Il corteo dei tifosi della Roma prima della sfida contro lo United

La Roma si prepara ad un tour de force: sette partite in un mese con Psg e la Juve di Spalletti

Gasperini pronto ad affrontare un ciclo di fuoco tra Serie A e Champions League, tra queste c'è anche il derby con la Lazio: tutti i dettagli
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Lorenzo Scalia
Lorenzo Scalia

4 min

Pubblicato il 16.11.2026, 09:08

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ROMA - La tregua delle nazionali a Trigoria ha il sapore ingannevole di un bicchiere d’acqua bevuto di corsa tra una salita e l’altra: disseta sul momento, ma non la gola continua a bruciare. Gasperini - che comunque ha imparato a governare i flussi di questa Roma tra infortuni e rotazioni - ha tirato un sospiro di sollievo corto e misurato dopo il tris al Sassuolo. Il primo grande blocco autunnale, nove partite stipate in ventisette giorni come valigie nel bagagliaio prima delle vacanze, è stato archiviato con risultati che hanno dato sostanza ai sogni della Roma. Eppure, dal 21 novembre (Parma) al 19 dicembre (Juventus), si apre un altro snodo cruciale, un altro pezzo di romanzo da scrivere senza reti di protezione.

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Roma, un altro tour de force e le sfide con Psg e Juve

Sette partite in ventinove giorni. I numeri dicono che stavolta si gioca ogni quattro-cinque giorni, un ritmo meno indiavolato rispetto all’apnea di ottobre, complice una Coppa Italia che resterà parcheggiata in garage fino a gennaio. Ma guai a pensare che sarà una passeggiata. In mezzo c’è il doppio binario Serie A-Champions League, c’è la necessità di non disperdere il capitale accumulato e di tenersi stretta l’Europa che conta. Si comincia col Parma, antipasto di campionato prima della notte di gala contro il Psg. Poi il Monza e il Bologna a testare la tenuta mentale del gruppo, di seguito lo Sporting Lisbona a ricordare che in Europa non regala niente nessuno. Infine, l'uno-due che a Roma vale mezza stagione, forse anche di più: il derby contro la Lazio di Gattuso e la sfida alla Juventus dell'ex Spalletti.

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