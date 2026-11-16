La Roma si prepara ad un tour de force: sette partite in un mese con Psg e la Juve di Spalletti

ROMA - La tregua delle nazionali a Trigoria ha il sapore ingannevole di un bicchiere d’acqua bevuto di corsa tra una salita e l’altra: disseta sul momento, ma non la gola continua a bruciare. Gasperini - che comunque ha imparato a governare i flussi di questa Roma tra infortuni e rotazioni - ha tirato un sospiro di sollievo corto e misurato dopo il tris al Sassuolo. Il primo grande blocco autunnale, nove partite stipate in ventisette giorni come valigie nel bagagliaio prima delle vacanze, è stato archiviato con risultati che hanno dato sostanza ai sogni della Roma. Eppure, dal 21 novembre (Parma) al 19 dicembre (Juventus), si apre un altro snodo cruciale, un altro pezzo di romanzo da scrivere senza reti di protezione.