Gasperini recupera quattro titolari per Parma: da Dybala a Koné, tutto sulle loro condizioni
La sosta ha rigenerato i muscoli affaticati e curato quelli feriti, è stata una carezza tra i dolori fisici e un sollievo per la stanchezza mentale. Insomma ha svolto, nel caso della Roma, il compito per la quale in teoria è stata pensata dalle grandi menti del calendario, almeno in riferimento a chi resta a casa e non parte per i ritiri delle nazionali. Un fatto non scontato sul fronte giallorosso, visto che durante l’ultima pausa del campionato si erano fatti male il portiere dei record Svilar e il capitano Cristante, il primo out per nove partite e il secondo fermo per quattro. I sorrisi che ieri hanno accompagnato l’allenamento di ripresa al Fulvio Bernardini dopo tre giorni di pausa sono il segnale dell’ottimismo che gira dalle parti di Trigoria a pochi giorni da Parma-Roma di sabato.
I quattro infortunati pronti a tornare
Dopotutto, quattro infortunati si sono ristabiliti in pieno e saranno in campo sabato al Tardini: Svilar, Mancini, Koné e Dybala. Uno dopo l’altro, stanno pure rientrando alla base pure i tredici calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Ieri hanno ultimato gli impegni internazionali Rodrigo Mora (Galles-Portogallo), Soulé, Castro e Balerdi (Argentina-Costa Rica), Wesley (Singapore-Brasile), Vasquez (Cile-Colombia) e il baby De Marzi con l’U19 statunitense (Usa-Paraguay). Si terrà dunque domani, a due giorni dalla partita, il primo allenamento a ranghi completi, quello che includerà pure i calciatori reduci dai voli transoceanici. Le prove tattiche per il Tardini cominceranno in ogni caso già oggi, con chi c’è. E chi c’è, fa la differenza.
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