La sosta ha rigenerato i muscoli affaticati e curato quelli feriti, è stata una carezza tra i dolori fisici e un sollievo per la stanchezza mentale. Insomma ha svolto, nel caso della Roma, il compito per la quale in teoria è stata pensata dalle grandi menti del calendario, almeno in riferimento a chi resta a casa e non parte per i ritiri delle nazionali. Un fatto non scontato sul fronte giallorosso, visto che durante l’ultima pausa del campionato si erano fatti male il portiere dei record Svilar e il capitano Cristante, il primo out per nove partite e il secondo fermo per quattro. I sorrisi che ieri hanno accompagnato l’allenamento di ripresa al Fulvio Bernardini dopo tre giorni di pausa sono il segnale dell’ottimismo che gira dalle parti di Trigoria a pochi giorni da Parma-Roma di sabato.