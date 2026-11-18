Un rinforzo pronti via, un altro a mercato in corso. Se ci fosse una via per il successo, Gasperini l’avrebbe individuata da tempo. Dopotutto, in un campionato senza padroni, a questa Roma che viaggia a mille all’ora con un gioco offensivo e arrembante basterebbe poco per completarsi e guardare al vertice con ancora maggiore ambizione. Per questo Gasp chiede a Friedkin di battere non un colpo, ma due. E di farlo con tempistiche certe e obiettivi mirati. La Roma che ha riscoperto il gusto di avere tanti titolari resta comunque corta nelle rotazioni: ha infatti appena 20 giocatori di movimento e in due ruoli è letteralmente carente delle qualità minime che servirebbero a una formazione che ambisce (quanto meno) a confermare il posto in Champions, cioè un’ala sinistra con spiccate doti atletiche e un terzino sinistro di piede mancino. L’attaccante resta la priorità, visto che il tecnico lo chiede dall’estate del 2025 e gli infortuni di Pellegrini e Dybala non hanno fatto altro che confermare la sua tesi sulla scarsità delle opzioni nel reparto avanzato. Gasp lo ricorderà nella riunione a distanza con la proprietà, che verrà probabilmente organizzata nei prossimi giorni, alla presenza del reparto mercato e di Ryan Friedkin.

Le strade sul mercato

Da quando a Trigoria si è insediato l’amministratore delegato Galantic, Dan e Ryan sono rimasti più distanti dalle questioni tecnico-organizzative quotidiane. Dopotutto, nella loro visione - tipicamente americana - un Ceo è l’espressione diretta del boss, dunque parla, decide e opera per conto e per nome del più alto in grado, rendendo conto delle sue azioni direttamente a lui. È il contrario di ciò che Gasp si augura e non per una questione personale nei confronti di Galantic. «Vorrei avere la proprietà più vicina, si vince quando c’è coinvolgimento», è il suo mantra. Gian Piero approfitterà delle riunioni propedeutiche al mercato per far passare questo concetto in modo definitivo. Nel frattempo, il ds D’Amico sta sondando varie piste. Endrick resta un profilo gradito ma c’è l’ostacolo Mourinho, Gittens del Chelsea una strada già battuta che può tornare di moda visto che il Chelsea l’ha utilizzato per 55 minuti appena in Coppa di Lega, un po’ come Hudson-Odoi, pure lui parecchio chiuso al Nottingham. I delusi che vogliono cambiare aria per lo scarso impiego possono trovare nella Capitale e nel progetto ad ampio respiro di GPG una boccata d’ossigeno. E attenzione a definirli scarti: anche Malen, un anno fa, era in questa stessa condizione e il suo impatto si è rivelato devastante. Ai giallorossi è stato offerto anche Chiesa, in uscita dal Liverpool. Ed è stato valutato Derry Scherhant, classe 2002 che il Friburgo valuta circa 30 milioni. In ogni caso, la Roma a gennaio vorrebbe chiudere un prestito con diritto di riscatto.

La caccia all'esterno

Per la fascia sinistra ci sono stati dei contatti col Barcellona per Balde, ma il prezzo di 40 milioni sta spaventando diversi acquirenti e ovviamente ha allarmato Trigoria, tanto che al momento l’opzione sembra parecchio sullo sfondo. È abbastanza caldo invece il fronte che riguarda Kauã Pascini, terzino classe 2008 dell’Atletico Mineiro e della nazionale under 20 brasiliana. Piace a tanti club in Europa, va bruciata la concorrenza.