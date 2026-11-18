I tifosi della Roma potranno andare a Parma. Il settore ospiti del Tardini infatti sarà aperto ai residenti della regione Lazio con tessera del tifoso. Nelle prossime ore verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti. Di certo, per i romanisti, è una buona notizia, anche se oggi è solo mercoledì e la partita si giocherà sabato alle 18. L'ok del Casms è arrivato stamattina ed è stato così annullato il possibile divieto alla tredicesima trasferta sulle ultime quindici. Al Tardini potranno andare anche i residenti nel Lazio in possesso della AS Roma Card, il programma di fidelizzazione del club.

Parma - Roma, perché è stata aperta la trasferta «Chiudere le trasferte non è fare sicurezza, è rinunciarvi. Le trasferte si devono fare, i violenti vanno isolati, i tifosi onesti devono poter andare allo stadio in libertà e in sicurezza», ha dichiarato ieri in Aula il deputato 5 Stelle Francesco Silvestri. Si aspetta la risposta del ministro Piantedosi. I biglietti saranno messi in vendita oggi alle 16: a disposizione 3500 biglietti. Ecco i dettagli pubblicati sul sito della Roma: "La vendita dei biglietti per il settore ospiti, dedicato ai tifosi giallorossi, parte mercoledì 18 novembre alle ore 16:00 sul circuito VivaTicket. Il costo è di 40 euro. I residenti nella regione Lazio, con tessera del tifoso (AS Roma Card), potranno acquistare un posto nel settore ospiti. I biglietti del medesimo settore possono essere comprati anche dai tifosi ovunque residenti, purché titolari di AS Roma Card. La fase di vendita terminerà alle ore 19:00 del 20 novembre. Il giorno della partita non saranno in vendita tagliandi presso l'impianto".