Potremmo definirlo il paradosso dell’asado, o se preferite della cumparsita, il tango più famoso al mondo, in ogni caso riguarda due argentini della Roma, meravigliosi interpreti della tecnica applicata alla tattica, splendidi altruisti e amici per la pelle che, però, ancora non brillano come dovrebbero quando sono uno accanto all’altro. Soulé e Dybala, Dybala e Soulé : per tanti versi una cosa sola, per altri due universi distanti. Capita spesso nei rapporti umani, un po’ meno nel calcio: più ci si conosce a fondo e si condivide tutto, e più, a volte, possono crearsi dei malintesi. Nel loro caso non c’è distanza emotiva alcuna e sarebbe ingeneroso parlare di incomprensioni tecniche. Eppure al loro feeling così ampio fuori dal campo corrisponde spesso un difetto di comprensione dentro al rettangolo verde. Per caratteristiche, conoscenza del gioco e intelligenza dovrebbero fare scintille insieme, eppure sono abituati a brillare soprattutto quando sono da soli. Questa tendenza si verifica in particolare con Mati: senza Dybala si sente evidentemente caricato della responsabilità della squadra ed è solito inventare, tirare, dribblare, crossare, inserirsi e in generale rendersi pericoloso di continuo. Non è lui a chiamare la palla, è la palla che viene attratta naturalmente dal suo sconfinato talento. Quando c’è Paulo, il leader tecnico non può che essere la Joya; eppure i due non corrono il rischio di pestarsi i piedi, giocando ai lati opposti del campo. Quindi lo stesso Gasperini s’aspetta di più, in termini di personalità, dal “fratellino” minore anche quando a pochi metri di distanza c’è il maggiore. Pure se sono entrambi mancini e solo uno (di solito Soulé) può permettersi il lusso di giocare a “piede invertito”.

L'intesa tra Dybala e Soulé: i numeri

I dati di Opta confermano le sensazioni che molti tifosi hanno. Nei 312 minuti di Serie A in cui hanno giocato insieme, Soulé ha passato la palla a Dybala appena 17 volte (altre 5 in 119’ di Champions), ha crossato per lui una volta e ha creato due occasioni per il compagno, che non trova il gol dal 18 gennaio a Torino. Viceversa, Dybala ha passato 12 volte il pallone al collega, non ha mai crossato per l’altro e quattro volte questo genere di scambio ha creato delle occasioni. C’è stato un solo assist, fin qui, da Paulo a Matias, quello del gol che ha deciso nei minuti di recupero la sfida contro l’Atalanta del 5 settembre. Dybala si è fermato per infortunio il 14 ottobre durante il match col Real. Da allora, Soulé ha segnato due volte fornendo ai compagni due assist, risultando imprendibile anche nei match in cui non s’è iscritto al tabellino (Genoa, Cagliari e Sassuolo). Insomma, l’assenza dell’amico lo ha davvero fatto sentire centrale. Nella passata stagione entrambi sono mancati contemporaneamente per un lungo periodo, da metà febbraio a fine aprile, uno fermo per la pubalgia (Soulé) e l’altro per un’intervento al menisco (Dybala). Prima e dopo, però, avevano manifestato lo stesso difetto, se vogliamo amplificato, di questo inizio di stagione. Pensate cosa potrebbe diventare questa Roma già vicina alla perfezione (31 reti, 72 tiri nello specchio, 49 grandi occasioni, 409 tocchi in area, 102 dribbling riusciti, 60 recuperi nella trequarti avversaria, sei clean sheet) se solo trovasse la miscela giusta per far brillare la doppia scintilla argentina senza doversi accontentare della corrente alternata. A Parma la coppia si riformerà, anche se Rodrigo Mora è in ascesa, a sostegno di Malen. E offrirà le prime risposte.