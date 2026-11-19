La Roma guarda avanti e per il ruolo di portiere decide di investire su Giorgio De Marzi , che ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club giallorosso fino al 2031 . Il giovanissimo estremo difensore, classe 2007, è stato lanciato in prima squadra da De Rossi e ha conquistato la stima di Gasperini, che lo ha confermato in pianta stabile nella rosa a sua disposizione. Ora il messaggio da parte della società, che lo blinda attendendone la definitiva maturazione.

La parabola di De Marzi, dalla California, a San Cesareo, alla Roma

Giorgio De Marzi nasce il 18 aprile del 2007 a Lancaster, in California e non in Pennsylvnia come riportato da diverse fonti, ma già a tre anni torna in Italia, crescendo insieme alla famiglia a San Cesareo, alle porte della Capitale, dove muoverà i primi passi nel calcio. Inizialmente come giocatore di movimento, poi stabilmente come estremo difensore. Dal 2021, quando aveva 14 anni, entra nel settore giovanile della Roma e percorre le diverse tappe, laureandosi campione con l'Under 17 nel 2023/2024, prima di passare in Primavera, dove, una volta entrato in pianta stabile, attirerà l'attenzione di De Rossi, che per primo deciderà di aggregarlo alla prima squadra. Ranieri conferma il ragazzo, che sempre più di frequente viene inserito nella lista dei convocati, in Serie A, come in Europa. Con l'arrivo di Gasperini la fiducia si consolida e De Marzi, pur senza aver ancora esordito, può ormai definirsi un componente della rosa giallorossa. Allo stesso tempo, dopo aver atteso speranzoso una chiamata da parte delle selezioni giovanili italiane, sceglie di rispondere alla convocazione degli Stati Uniti: il 28 marzo 2026 ha debuttato con la Nazionale Under 19, giocando da titolare nella vittoria per 4-0 contro il Galles e il 1° ottobre è stato schierato nella selezione Under 20, nella sfida contro il Brasile.