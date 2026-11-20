I giocatori della Roma ricordano bene il pomeriggio in cui Gasperini fece saltare in aria le sedie e persino un tavolo . GPG perde di solito la pazienza per le cose che non gli vanno a genio, quasi mai perde il controllo per la troppa euforia. A Parma, il 10 maggio, è successo. Al minuto 93, la sua squadra stava perdendo 2-1 e rischiava di buttare al vento la Champions dopo una grande rimonta. Al minuto 101 è finita 2-3 con gol di Rensch (94’) e sigillo finale di Malen dal dischetto (90’+11). «Amazing. Gasp era troppo felice», ha raccontato Donny qualche mese dopo. Domani la Roma torna proprio sulla via Emilia , il luogo in cui la “banda del sesto posto” - così la chiamavano i critici - ha sancito un patto di spogliatoio non solo per tornare nell’Europa che conta, ma pure per stilare una sorta di piano scudetto. L’ambizione di lottare per il titolo doveva concretizzarsi in tre anni, il tempo del contratto di Gasp , lasciando il Tardini, però, la squadra ha capito che abbinando alla forza del gioco uno spirito indomito nulla può essere precluso. A Parma, sei mesi fa, la Roma s’è messa sulla strada della grandezza.

Roma, il patto e il futuro

La scorsa stagione è finita al terzo posto coi successi nel derby e a Verona. Questa è ripartita in tromba: la Roma è ancora terza, prima della sosta ha toccato i 18 risultati utili consecutivi a cavallo delle due annate ed è ancora più convinta dei propri mezzi. Sono cinque gli argomenti a sostegno della tesi più ambiziosa. Prima di tutto oggi ha il miglior attacco della Serie A con 31 reti, 19 in più dell’anno scorso dopo 11 turni, col miglior centravanti in circolazione. E ancora: con la media punti attuale - 2,45 a gara - può arrivare a 93 punti alla fine della stagione. Sarebbe il record assoluto nella storia della Roma ed è certamente una soglia da scudetto. Anche dietro le cose continuano ad andare parecchio bene, anche se l’assenza prolungata di Svilar (9 partite out) qualche crepa nel muro l’ha generata. In ogni caso, nessuno ha tenuto più volte la porta inviolata dei giallorossi (6), ora la seconda miglior difesa con 10 reti subite, appena una in più della Lazio (9). In più, c’è il tema mercato: se Friedkin dovesse dare seguito alle promesse prendendo un esterno e un’ala, la rosa avrebbe ancora più alternative e reggerebbe meglio l’urto del triplo impegno. Infine, la preparazione atletica: la Roma è già in gran forma, ma i preparatori di fiducia del tecnico, Borelli e Boccolini, in estate hanno lavorato per portare la squadra a esprimere il massimo della forza a marzo, quando di solito si decidono le stagioni.