Dici Parma - Roma e dici Gabriel Omar Batistuta . Nel 2001, quando il Parma era una squadra fenomenale, una doppietta dell'argentino al Tardini, colorato di giallorosso, regalò alla Roma di Capello una vittoria pesantissima per lo scudetto. Ecco, la sfida di domani non ha - ancora - la stessa importanza, il Parma non lotta per il vertice ma per salvarsi, a Trigoria lo scudetto non si vede da quei tempi là, ma è comunque una sfida che può dire tanto. La prima dopo la sosta, il debutto di un mese, Champions compresa, a dir poco intenso. Capitolo mercato chiuso in fretta: " Non ne abbiamo parlato, ma sarà il nostro ad a parlarne prima e a dire cosa potremo fare a gennaio. Tutte le squadre si guardano in giro, ma ci sono ancora tante giornate di campionato. Io e D'Amico ci sentiamo sempre, ma per ora non c'è stata nessuna programmazione se non quella tra noi due" .

Meglio parlare di campo, a partire da Soulé: "I sudamericani sono arrivati ieri mattina, il viaggio e il fuso incidono. Vediamo oggi pomeriggio per capire se hanno recuperato bene lui, Balerdi e Castro. Mati era in una condizione straordinaria prima della sosta, domani stiamo recuperando un po' tutti, non è un problema questo. Conta solo che non ci siano infortuni".

Come stanno Svilar e Dybala, la risposta di Gasperini

A proposito di questo, Gasperini fa il punto: "Svilar, Dybala e Mancini si sono allenati bene e sono recuperati. Quello di Pellegrini è più lungo mentre Rensch ha iniziato ad allenarsi con intensità e potrebbe recuperare presto. Questa partita e questo periodo sono sicuramente importanti, ma non decisivi". A precisa domanda sulle condizioni di Paulo il tecnico dice: "Non gioca da un mese, ma deve ricominciare e poi faremo delle valutazioni. Sotto l'aspetto fisico non ha particolari problemi, la tenuta la vedremo di volta in volta. Lui e Soulé non sono un problema, Mati si è evoluto in questi mesi, così come Mora: sono giocatori che stanno crescendo bene, l'importanza è averli a disposizione, per me si sposano benissimo insieme". A Dybala, poi, manca anche il gol: "L'ultimo step era un po' di paura nel calciare, lavoriamo per cercare di arrivare lì, certi gesti si possono ripetere anche se non sei più giovanissimo".

Come ci arriva, però, la Roma a Parma, al netto dei singoli? "A Parma, la scorsa stagione, abbiamo vissuto una tappa fondamentale perché abbiamo rimontato nel finale e ci ha spalancato la possibilità di arrivare in Champions. Cercavamo di raggiungerla sempre, ma quella è stata una tappa fondamentale. Ribaltarla così ci ha permesso di raggiungere la Champions. Questa stagione è diversa, è ripartita sulla falsa riga dell'anno scorso e gli obiettivi si stanno delineando. Lì eravamo alla fine, qui siamo all'inizio. Dobbiamo riattaccare la spina subito, la classifica si sta delineando davanti e dietro perché i punti pesano".

Gasperini parla di Gilardino

Battute finali dedicate a Gilardino: "Ha sempre fatto bene e le sue squadre sono sempre state difficili da affrontare. Ha vinto a Bergamo, ha perso a Bologna ma giocando in 10. Non mi fido di lui e del Parma, ci sono sempre trappole e dopo la sosta non abbiamo il polso della nostra squadra. Fatichiamo sempre alla ripresa? Spero sia un caso. Abbiamo fatto da quando ci sono io una vittoria, un pari e tre sconfitte? Brutta roba, bisogna recuperare un po'".