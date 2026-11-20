Gasperini ritrova Svilar, Mancini e Dybala: i convocati per Parma-Roma
Dopo la sosta la Roma riparte dalla sfida con il Parma e Gasperini può godersi finalmente il ritorno di tre giocatori fondamentali nell'organico giallorosso: Svilar, Mancini e Dybala tornano infatti nell'elenco dei convocati in vista del match del Tardini. Il portiere titolare, una colonna della difesa e la Joya sono dunque a disposizione.
Out Rensch e Pellegrini
Fuori dalla lista dei convocati Rensch, il cui rientro è previsto già per la sfida di mercoledì in Champions League con il Paris Saint Germain, e Lorenzo Pellegrini, che tornerà a calcare i campi solamente nel 2027. Escluso anche Vasquez, visto che Gollini ha smaltito il problema alla schiena. In panchina andrà De Marzi, fresco di rinnovo.
I convocati di Gasperini per il Parma
Sono 21 i giocatori convocati Gasperini per l'anticipo della 12ª giornata di Serie A, che vedrà la Roma impegnata al Tardini contro il Parma di Gilardino. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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