Dopo la sosta la Roma riparte dalla sfida con il Parma e Gasperini può godersi finalmente il ritorno di tre giocatori fondamentali nell'organico giallorosso: Svilar, Mancini e Dybala tornano infatti nell'elenco dei convocati in vista del match del Tardini. Il portiere titolare, una colonna della difesa e la Joya sono dunque a disposizione.