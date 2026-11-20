Piccolo impreviso per la Roma alla vigilia del match in trasferta contro il Parma, in programma domani, sabato 21 novembre, alle 18, valido per la dodicesima giornata di Serie A: i giallorossi sono, infatti, atterrati a Bologna e raggiungeranno Parma in pullman. Non era, infatti, possibile atterrare proprio a Parma a causa di una fitta nebbia.