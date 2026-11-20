La Roma è atterrata a Bologna invece che a Parma: cosa è successo al volo dei giallorossi
Piccolo impreviso per la Roma alla vigilia del match in trasferta contro il Parma, in programma domani, sabato 21 novembre, alle 18, valido per la dodicesima giornata di Serie A: i giallorossi sono, infatti, atterrati a Bologna e raggiungeranno Parma in pullman. Non era, infatti, possibile atterrare proprio a Parma a causa di una fitta nebbia.
Gasperini a Parma con Svilar, Mancini e Dybala al rientro tra i convocati
Solo un piccolo intoppo per la Roma che si presenta ai nastri di (ri)partenza dopo la sosta con il recupero di tre giocatori fondamentali nell'organico a disposizione di Gian Piero Gasperini: Svilar, Mancini e Dybala tornano infatti nell'elenco dei convocati in vista del match del Tardini.
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