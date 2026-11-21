A Parma la Roma ritrova il suo direttore d’orchestra. Dopo un mese lontano dal campo, Paulo Dybala è pronto a riprendersi la scena e a rimettere al centro del gioco il suo talento. Gasperini ritrova il giocatore capace di dare una direzione diversa alla manovra, di leggere gli spazi prima degli altri e soprattutto di trasformare un pallone apparentemente innocuo in un’occasione da gol. Non è un caso che il suo ritorno coincida anche con la voglia di ritrovare quella continuità che aveva caratterizzato il finale della scorsa stagione e il primo scorcio della nuova. I numeri raccontano bene il suo peso: quattro assist nelle ultime tre partite della passata Serie A, altrettanti nelle prime sei della nuova. Otto passaggi vincenti in nove gare. Un contributo determinante per la squadra che ha conquistato il terzo posto e la qualificazione in Champions, ma anche per una Roma che in questo campionato ha trovato nelle sue invenzioni una risorsa preziosa. Poi è arrivato lo stop . La piccola lesione al gemello del polpaccio destro, rimediata nella sfortunata partita contro il Real Madrid, lo ha costretto a fermarsi proprio quando stava ritrovando il ritmo migliore, tenendolo fuori per le successive sette gare.

Dybala e il gol tabù

Adesso Dybala vuole ripartire. Si sente bene, ha ritrovato il campo e in questi giorni Gasperini gli ha fatto sentire quanto sia importante per il progetto giallorosso. Non soltanto un recupero prezioso per aumentare la qualità della manovra, ma un giocatore dal quale l’allenatore si aspetta anche gol. Paulo ha un conto aperto con la porta avversaria: l’ultima rete risale allo scorso gennaio. Sono passati 307 giorni da quell’esultanza, arrivata nella gara d’esordio di Malen con la maglia della Roma. Un digiuno lungo, che la Joya vorrebbe interrompere proprio dopo aver festeggiato domenica scorsa il suo 33° compleanno. Ritrovare la via del gol significherebbe aggiungere fiducia al rientro e dare un’altra conferma sulla condizione atletica.

Dybala, caccia ai 200 gol

C’è poi un traguardo personale che Paulo insegue da mesi. Duecento gol in carriera con i club: un numero importante, ormai a portata di mano, ma ancora da raggiungere. L’argentino è fermo a quota 198 e vorrebbe finalmente aggiornare il proprio bottino. Il Tardini può diventare il palcoscenico giusto per tagliare il traguardo, anche se non sarà semplice. E se non dovesse riuscirci a Parma, resterebbe la possibilità di completare l’opera a Parigi: un gol in ciascuna delle due partite renderebbe il risultato ancora più speciale. Intanto Gasperini studia come inserirlo nuovamente nell’assetto offensivo. Dybala e Soulé potrebbero alternarsi in una staffetta che metterebbe in campo qualità e fantasia in momenti diversi della partita. Il ballottaggio sulla trequarti coinvolge Mora e Cristante. L’allenatore può infatti sorprendere tutti schierando Bryan in avanti per avere sulla mediana sia De Roon che Koné. Una soluzione che consentirebbe a Pisilli di entrare nella ripresa, prendendo il posto del centrocampista più affaticato, e a Mora di agire quando si apriranno gli spazi. Il punto di partenza, però, resta Dybala. Accanto a Malen, Paulo cerca gol e continuità, ma soprattutto vuole tornare a essere il riferimento tecnico della Roma. A Parma risuonerà l’inno alla Joya.