Retroscena Roma, il Ceo Galantic rassicura tutti: "Faremo una grande squadra, impegno massimo dei Friedkin"
La Roma vuole crescere, costruire basi solide e soprattutto tornare a competere per traguardi ambiziosi. È questo il messaggio che John Galantic ha voluto trasmettere ai dipendenti nel brindisi fatto a Trigoria giovedì. Il nuovo Ceo giallorosso ha scelto di incontrare personalmente il gruppo che lavora quotidianamente nel centro sportivo, per conoscerlo, presentarsi e condividere un brindisi di buon lavoro. Un primo momento di confronto, ma anche l’occasione per ribadire le intenzioni della proprietà. Galantic ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei Friedkin e la volontà della famiglia americana di investire nel progetto giallorosso per costruire una squadra competitiva, capace di lottare per vincere. «L’impegno dei Friedkin è massimo, faremo una grande Roma», il concetto consegnato ai dipendenti, con l’obiettivo di alimentare fiducia e senso di appartenenza in una fase importante per il futuro del club.
Anche Bebe Vio a Trigoria
Giovedì Trigoria ha ospitato anche Bebe Vio. La campionessa paralimpica ha svolto dei test atletici al centro sportivo, dove ha avuto l’opportunità di incontrare i giocatori e Gasperini.
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