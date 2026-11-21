La Roma vuole crescere, costruire basi solide e soprattutto tornare a competere per traguardi ambiziosi. È questo il messaggio che John Galantic ha voluto trasmettere ai dipendenti nel brindisi fatto a Trigoria giovedì. Il nuovo Ceo giallorosso ha scelto di incontrare personalmente il gruppo che lavora quotidianamente nel centro sportivo, per conoscerlo, presentarsi e condividere un brindisi di buon lavoro. Un primo momento di confronto, ma anche l’occasione per ribadire le intenzioni della proprietà. Galantic ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei Friedkin e la volontà della famiglia americana di investire nel progetto giallorosso per costruire una squadra competitiva, capace di lottare per vincere. «L’impegno dei Friedkin è massimo, faremo una grande Roma», il concetto consegnato ai dipendenti, con l’obiettivo di alimentare fiducia e senso di appartenenza in una fase importante per il futuro del club.