INVIATO A TORINO - Flavio Cobolli ha lo sguardo ancora un po’ triste per come sono andate queste ATP Finals, anche se ha la consapevolezza di aver vissuto un sogno e l’obiettivo di tornarci l’anno prossimo. Intanto è atteso a Bologna per la Coppa Davis, ultima tappa della stagione e non di poca importanza: potrebbe trovarsi a difendere il trofeo con la maglia azzurra ancora di fronte ad Alcaraz. Ma il viaggio Torino-Bologna non sarà diretto: Cobolli prima farà tappa a Parma per andare a vedere la sua Roma e distrarsi un po’. Quando è uscito a fare le foto con i tifosi aveva già la felpa della Roma addosso. E adesso, allora, lo aspetta, con il padre, la tribuna del Tardini. Da abbonati un appuntamento da non perdere.