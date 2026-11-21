Tra Udinese-Roma e Manchester United-Roma, la truppa giallorossa non era invece ripassata dal proprio quartier generale, trasferendosi direttamente in Inghilterra partendo dal Friuli. Pure in quella circostanza il match di campionato in trasferta era in programma di sabato alle 18, la gara europea però si svolgeva di martedì e non di mercoledì come stavolta. La distanza tra Roma e Parma, poi, è notevolmente inferiore rispetto a quella tra Roma e Udine. Così Gasperini stavolta ha deciso di evitare un altro mini ritiro, preferendo due viaggi ravvicinati a distanza di pochi giorni. Sperando, comunque, che il rientro dal Tardini sia meno complesso rispetto al viaggio di ieri, quando la nebbia su Parma ha costretto il charter giallorosso ad atterrare a Bologna, dovendo poi organizzare in fretta e furia il trasferimento via autobus tra le due città emiliane.