No al ritiro, Gasp cambia idea: ecco il piano dei giallorossi tra Parma e Psg
INVIATO A PARMA - No al ritiro. Gasperini ha altri piani, augurandosi che il ritorno da Parma, stasera, sia in ogni caso meno complesso del viaggio d’andata. Dopo la partita di oggi pomeriggio, a differenza di quanto fatto il 31 ottobre a Udine, la Roma si rimetterà subito in viaggio per tornare a casa. Da Parma a Roma senza perdere tempo al fischio finale, così da poter effettuare uno scarico già domattina a Trigoria, allenarsi regolarmente il lunedì e poi svolgere martedì la rifinitura precedente alla sfida di Champions col Psg al Fulvio Bernardini. Nel primo pomeriggio di mercoledì, dopo il pranzo in sede, la squadra volerà verso Parigi.
Tra Udinese-Roma e Manchester United-Roma, la truppa giallorossa non era invece ripassata dal proprio quartier generale, trasferendosi direttamente in Inghilterra partendo dal Friuli. Pure in quella circostanza il match di campionato in trasferta era in programma di sabato alle 18, la gara europea però si svolgeva di martedì e non di mercoledì come stavolta. La distanza tra Roma e Parma, poi, è notevolmente inferiore rispetto a quella tra Roma e Udine. Così Gasperini stavolta ha deciso di evitare un altro mini ritiro, preferendo due viaggi ravvicinati a distanza di pochi giorni. Sperando, comunque, che il rientro dal Tardini sia meno complesso rispetto al viaggio di ieri, quando la nebbia su Parma ha costretto il charter giallorosso ad atterrare a Bologna, dovendo poi organizzare in fretta e furia il trasferimento via autobus tra le due città emiliane.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS