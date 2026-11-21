Cobolli allo stadio per Parma-Roma: è nel settore ospiti dopo l'eliminazione dalle Atp Finals
Dopo aver salutato le ATP Finals di Torino, Flavio Cobolli si concede una serata da tifoso prima di concentrarsi sul prossimo impegno in Coppa Davis. Il tennista azzurro è infatti presente allo stadio Tardini per assistere a Parma-Roma, partita che sta seguendo dal settore ospiti, naturalmente con i colori giallorossi addosso.
Cobolli nel settore ospiti del Tardini a vedere Parma-Roma
Un'occasione per staccare momentaneamente dal tennis e ritrovare la sua squadra del cuore, prima di raggiungere Bologna, dove lo attende l'ultimo appuntamento di una stagione particolarmente intensa. Cobolli ha lasciato Torino in mattinata con il rammarico per l'eliminazione dalle Finals, ma già con la felpa della Roma addosso.
Al Tardini con il papà
Ad accompagnarlo in questa serata al Tardini c'è il padre. Una pausa da vivere sugli spalti, da tifoso e non da protagonista, prima di tornare a vestire la maglia azzurra per provare a difendere il titolo conquistato dall'Italia in Coppa Davis.
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