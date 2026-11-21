Gasperini entusiasta di questa Roma: "Malen si sposa bene con noi". Poi la battuta sul balletto
Pokerissimo a Parma: vola la Roma di Gian Piero Gasperini, con un super Malen, autore di quattro reti al Tardini. A fine gara, in diretta tv su Dazn e in sala stampa, il tecnico di Grugliasco non ha nascosto tutta la sua soddisfazione.
Gasperini dopo Parma-Roma: "Il risultato non dice quanto è stata difficile la partita"
Gasperini ha esordito spiegando: “Ho fatto il balletto? Escluso fino alla fine. Non è che posso fare il pinguino (ride). Era un saluto alla tribuna". Entrando nel vivo dell'analisi postpartita ha aggiunto: "C’è sempre incertezza quando vanno via tanti giocatori e rientrano all’ultimo, come è successo. C’era da capire se saremmo ripartiti da dove abbiamo finito, dall’ultima partita prima della sosta, fatta veramente bene. Il risultato non dice quanto è stata difficile questa partita, perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato e anche in ottima condizione, che è partito molto forte. La partita, nei novanta minuti, ha preso una piega diversa, ma ci sono stati momenti di grande equilibrio. Molto più di quanto dice il risultato”.
Gasperini esalta la Roma: "Dopo il gol del Parma nessun contraccolpo psicologico ma reazione forte"
Roma miglior attacco della storia della Serie A alla dodicesima giornata: "Che intendo quando dico che bisogna continuare a lavorare sui dettagli? Ce ne sono sempre tanti, di squadra e individuali. Non si finisce mai di porsi degli obiettivi sempre migliori, ma questa è una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti e anche nella difficoltà. Abbiamo preso un brutto gol in un momento in cui cercavamo di consolidare la partita. Ci poteva essere un risvolto psicologico, invece c’è stata, ulteriormente, una reazione molto forte. E questo, forse, è l’aspetto migliore. È una squadra che in questo momento ha la fiducia di poter realizzare dei gol. Anche di fronte a un episodio sfortunato, negativo, a un errore, ha sempre la convinzione di passare sopra, di andare oltre e di poter giocare comunque la partita”.
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