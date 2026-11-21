Gasperini dopo Parma-Roma: "Il risultato non dice quanto è stata difficile la partita"

Gasperini ha esordito spiegando: “Ho fatto il balletto? Escluso fino alla fine. Non è che posso fare il pinguino (ride). Era un saluto alla tribuna". Entrando nel vivo dell'analisi postpartita ha aggiunto: "C’è sempre incertezza quando vanno via tanti giocatori e rientrano all’ultimo, come è successo. C’era da capire se saremmo ripartiti da dove abbiamo finito, dall’ultima partita prima della sosta, fatta veramente bene. Il risultato non dice quanto è stata difficile questa partita, perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato e anche in ottima condizione, che è partito molto forte. La partita, nei novanta minuti, ha preso una piega diversa, ma ci sono stati momenti di grande equilibrio. Molto più di quanto dice il risultato”.