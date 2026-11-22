Malen non si ferma più ed esulta con la sua canzone: "La metto a ripetizione"
Donyell Malen è incontenibile, in campo e sui social. Dopo aver trascinato la Roma alla vittoria per 5-1 contro il Parma con uno straordinario poker personale, l'attaccante olandese ha deciso di festeggiare anche su Instagram, accompagnando un suo post con una canzone. Non un brano qualunque, ma quello che porta il suo nome inciso da LucaTony & GabriKiD uscito quest'anno. Un momento di grande entusiasmo per il bomber giallorosso, sempre più protagonista della squadra di Gian Piero Gasperini e salito a quota 12 reti in campionato.
Malen, la sua canzone e la festa sui social
A rendere ancora più divertente la celebrazione è stato lo scambio di commenti con il compagno di squadra Niccolò Pisilli. Il centrocampista ha scritto "What a song" ("Che canzone"), ricevendo immediatamente la risposta di Malen: "Banger on repeat", ovvero "Una bomba, la metto a ripetizione". Una battuta che racconta il clima di entusiasmo intorno all'olandese, reduce da una prestazione da incorniciare al Tardini.
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