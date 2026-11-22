Donyell Malen è incontenibile, in campo e sui social. Dopo aver trascinato la Roma alla vittoria per 5-1 contro il Parma con uno straordinario poker personale, l'attaccante olandese ha deciso di festeggiare anche su Instagram, accompagnando un suo post con una canzone. Non un brano qualunque, ma quello che porta il suo nome inciso da LucaTony & GabriKiD uscito quest'anno. Un momento di grande entusiasmo per il bomber giallorosso, sempre più protagonista della squadra di Gian Piero Gasperini e salito a quota 12 reti in campionato.