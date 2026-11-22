Tensione e allarme sull’autostrada A1. Ieri, infatti, si sono registrati scontri tra un gruppo di ultras della Roma in viaggio verso Parma e tifosi del Torino diretti a Napoli per la gara in notturna del Mardona. Il contatto è avvenuto nei pressi dell’area di servizio Arno Est, nelle vicinanze di Firenze. I van dei sostenitori granata hanno riportato diversi danni, ma fortunatamente non si contano feriti. Sui social sono circolate anche alcune immagini di quello che viene indicato come materiale sottratto ai tifosi torinesi.