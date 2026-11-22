Scontri tra tifosi della Roma e del Torino in autostrada: nuova chiusura delle trasferte?
Tensione e allarme sull’autostrada A1. Ieri, infatti, si sono registrati scontri tra un gruppo di ultras della Roma in viaggio verso Parma e tifosi del Torino diretti a Napoli per la gara in notturna del Mardona. Il contatto è avvenuto nei pressi dell’area di servizio Arno Est, nelle vicinanze di Firenze. I van dei sostenitori granata hanno riportato diversi danni, ma fortunatamente non si contano feriti. Sui social sono circolate anche alcune immagini di quello che viene indicato come materiale sottratto ai tifosi torinesi.
Roma, a rischio le prossime trasferte
Si tratta del secondo episodio di questo tipo in autostrada dopo quello dello scorso anno che coinvolse i tifosi della Roma e quelli Fiorentina. Ora si attende il verdetto dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive riguardo alla trasferta di Bologna: la vendita dei biglietti rimane ancora sospesa. Ci sarà un altro stop alle trasferte? A rischio c’è anche quella contro il Venezia, già classificata a bollino rosso per la forte rivalità tra i lagunari e la tifoseria dell’Udinese, storicamente gemellata proprio con quella romanista.
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