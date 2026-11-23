Lo chiamano “Er più”. Non sarà snodato come Celentano nel celebre film di Corbucci, eppure Malen per impatto nell’universo giallorosso è già più di Batistuta, più di Montella, più di Pruzzo e più di Amadei. Numeri alla mano, anche più di Volk, Dzeko e Balbo. Lasciando da parte Totti, irraggiungibile anche in termini statistici, Malen è più di ogni altro bomber di ieri oltre che di oggi, cioè di un presente che tra i vari campionati europei non trova un fac-simile in termini di prolificità offensiva e costanza di rendimento. Durerà davvero nel tempo? O sarà un fuoco destinato ad ardere in fretta? I tifosi se lo chiedono dal 18 gennaio, il giorno del debutto, e ogni volta che Donny sconquassa le difese continuano a non credere ai loro occhi. Non c’è ancora uno scudetto a celebrare un rendimento fuori dall’ordinario, ma l’obiettivo del bomber tende proprio lì. Se è per questo, non ci sono neanche le firme d’autore in una finale. E come dicono quelli bravi, i gol si pesano, mica si contano. Però nessuno tra i centenari del gol romanista citati alla prima riga ha fatto centro con una tale continuità. Come media reti - 0,89 - Malen li batte tutti grazie ai 31 gol in 35 partite. Quello che maggiormente s’avvicina a lui è Enrique Guaita, 42 reti in 62 presenze, dunque 0,68 ogni 90’. Sembra poco, ma quello 0,21 di differenza, moltiplicato per 38 giornate, fa 8. E otto gol in meno (o in più) segnano un confine non banale in termini di ambizioni e prospettive.