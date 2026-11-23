È un Malen famelico: segna più delle leggende e adesso vuole un primato clamoroso
Lo chiamano “Er più”. Non sarà snodato come Celentano nel celebre film di Corbucci, eppure Malen per impatto nell’universo giallorosso è già più di Batistuta, più di Montella, più di Pruzzo e più di Amadei. Numeri alla mano, anche più di Volk, Dzeko e Balbo. Lasciando da parte Totti, irraggiungibile anche in termini statistici, Malen è più di ogni altro bomber di ieri oltre che di oggi, cioè di un presente che tra i vari campionati europei non trova un fac-simile in termini di prolificità offensiva e costanza di rendimento. Durerà davvero nel tempo? O sarà un fuoco destinato ad ardere in fretta? I tifosi se lo chiedono dal 18 gennaio, il giorno del debutto, e ogni volta che Donny sconquassa le difese continuano a non credere ai loro occhi. Non c’è ancora uno scudetto a celebrare un rendimento fuori dall’ordinario, ma l’obiettivo del bomber tende proprio lì. Se è per questo, non ci sono neanche le firme d’autore in una finale. E come dicono quelli bravi, i gol si pesano, mica si contano. Però nessuno tra i centenari del gol romanista citati alla prima riga ha fatto centro con una tale continuità. Come media reti - 0,89 - Malen li batte tutti grazie ai 31 gol in 35 partite. Quello che maggiormente s’avvicina a lui è Enrique Guaita, 42 reti in 62 presenze, dunque 0,68 ogni 90’. Sembra poco, ma quello 0,21 di differenza, moltiplicato per 38 giornate, fa 8. E otto gol in meno (o in più) segnano un confine non banale in termini di ambizioni e prospettive.
Malen, il dato sugli expected goals
A stupire, in ogni caso, è la straordinaria capacità dell’olandese di trasformare in oro quasi tutto ciò che passa dalle sue parti. Il dato degli expected goals, cioè quello dei gol che ci si attende dalle sue conclusioni, è di 11,79. Significa che ha capitalizzato al massimo ogni piccola o grande chance andando oltre le aspettative, tra l’altro con appena 22 occasioni, 90 tocchi in area e 158 passaggi.
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