Nonostante il risultato rotondo, per almeno 68 minuti, momento in cui è arrivato il secondo gol (dei quattro) di Malen, la Roma stava riscontrando difficoltà nello sbloccare la gara del Parma. Così, c'è stato un tifoso che, dalla tribuna del "Tardini" ha "suggerito" un cambio a Gasperini, il quale non ha proprio apprezzato, come ripreso in un video diventato virale sui social.

Gasperini a un tifoso durante Parma-Roma: "Leva Molina? Vieni te!" "Gian Piero, leva Molina!". Questo il grido di un tifoso della Roma presente sugli spalti del "Tardini" a pochi passi dalla panchina giallorossa. Un commento non gradito da Gasperini. L'allenatore si è girato di scatto e, rivolgendosi direttamente allo spettatore, ha gridato: "Vieni te!" indicando la panchina visibilmente stizzito.