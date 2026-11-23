“Mister, leva Molina”, Gasperini non la prende bene: si gira verso il tifoso e…
Nonostante il risultato rotondo, per almeno 68 minuti, momento in cui è arrivato il secondo gol (dei quattro) di Malen, la Roma stava riscontrando difficoltà nello sbloccare la gara del Parma. Così, c'è stato un tifoso che, dalla tribuna del "Tardini" ha "suggerito" un cambio a Gasperini, il quale non ha proprio apprezzato, come ripreso in un video diventato virale sui social.
Gasperini a un tifoso durante Parma-Roma: "Leva Molina? Vieni te!"
"Gian Piero, leva Molina!". Questo il grido di un tifoso della Roma presente sugli spalti del "Tardini" a pochi passi dalla panchina giallorossa. Un commento non gradito da Gasperini. L'allenatore si è girato di scatto e, rivolgendosi direttamente allo spettatore, ha gridato: "Vieni te!" indicando la panchina visibilmente stizzito.
L'applauso dei tifosi dopo la reazione di Gasperini
La reazione di Gasperini è stata molto apprezzata dai tifosi giallorossi presenti in quel settore, che hanno fatto partire un applauso di sostegno. Molina, partito da titolare, alla fine è stato sostituito, ma solamente all'ottantaquattresimo minuto, a risultato già assicurato, con la Roma in vantaggio per 4-1.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS