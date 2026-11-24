Il derby di Koné tra Roma e Psg: non ha mai affrontato la squadra per cui tifa, ma con Gasperini…
Si vede lo Stade de France da ogni angolo della periferia in cui è cresciuto. Dicono sia imponente e fa l’effetto del Cupolone in certe zone di Roma: appare talmente vicino da poterlo quasi toccare, eppure tanto vicino non è mai. Koné da ragazzino l’ha osservato ogni sacrosanto giorno, promettendo a sé stesso che prima o poi avrebbe calcato quel palcoscenico. A Villeneuve-la-Garenne, dopotutto, considerano la casa della nazionale francese con sede a Saint Denis una sorta di monumento, anche se dalla banlieue al sogno ci sono cinque chilometri di strada e pure la Senna di traverso. Manu come tanti altri aveva il chiodo fisso dei blues, però se a dieci anni gli avessero chiesto quale fosse lo stadio dei suoi desideri, lui avrebbe certamente risposto il Parco dei Principi, dove giocava e gioca tuttora la squadra del cuore. È proprio lì che domani affronterà per la prima volta in assoluto il Psg per un debutto da favola. Che strano il destino: dalla Francia è partito e in Francia spesso è tornato, quel tempio del calcio però ha potuto viverlo solamente da tifoso e mai da calciatore.
Koné e il Paris Saint-Germain
Il caterpillar di Gasp non ha mai nascosto l’ambizione di indossare prima o poi la maglia blu, bianca e rossa. Da due estati racconta agli amici che in Italia sta da dio e che a Roma resta più che volentieri, a meno che non bussi alla porta il Paris. In quel caso vacillerebbe. La squadra bi-campione d’Europa a Trigoria non s’è mai affacciata, però ha continuato a monitorare i progressi del mediano al quale Deschamps prima e Zidane poi hanno consegnato le chiavi della nazionale. Una volta si diceva che se c’è un francese forte, beh allora deve giocare al Psg. Alla macchina perfetta di Luis Enrique il talento non manca, un po’ di appartenenza forse sì; in ogni caso, Koné è finito nel radar dell’Inter, dell’Atletico, del Manchester United e del Chelsea senza mai entrare davvero nell’orbita parigina. Almeno per ora.
Giocatore fondamentale per Gasperini
Per capire quanto tenesse a giocare questa partita è sufficiente citare due episodi. Il primo: dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale destro del 14 ottobre durante Roma-Real, il venticinquenne si è allarmato chiedendo ai medici chiarimenti sui tempi di recupero; voleva essere pronto - non solo recuperato - per la supersfida del 25 novembre. Anche prima di Parma il calciatore si è accertato del fatto che l’impiego dal primo minuto al Tardini non lo escludesse in automatico, per logiche di turnover, dal successivo impegno di Champions. Nonostante il campionato oggi occupi gran parte dei pensieri dei tifosi, voi la immaginate una Roma senza il suo polmone contro i campioni d’Europa, nella notte più difficile? Ecco, neppure Gasp. Che da mesi sta lavorando per rendere Koné un giocatore universale: più incisivo negli inserimenti, più preciso nei tiri, meno esposto ai rischi di infortuni muscolari (tre in un anno) grazie a un lavoro atletico e soprattutto più costante anche quando gli impegni si sovrappongono. Gli scettici dicono che se avesse tutto questo, oltre alle enormi doti già visibili, non giocherebbe nella Roma bensì altrove. Forse sottovalutano il fatto che i giallorossi hanno alzato da mesi l’asticella. E che la “banda del sesto posto” ora ambisce allo scudetto e a fare strada in Europa.
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