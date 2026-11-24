Si vede lo Stade de France da ogni angolo della periferia in cui è cresciuto. Dicono sia imponente e fa l’effetto del Cupolone in certe zone di Roma: appare talmente vicino da poterlo quasi toccare, eppure tanto vicino non è mai. Koné da ragazzino l’ha osservato ogni sacrosanto giorno, promettendo a sé stesso che prima o poi avrebbe calcato quel palcoscenico. A Villeneuve-la-Garenne, dopotutto, considerano la casa della nazionale francese con sede a Saint Denis una sorta di monumento, anche se dalla banlieue al sogno ci sono cinque chilometri di strada e pure la Senna di traverso. Manu come tanti altri aveva il chiodo fisso dei blues, però se a dieci anni gli avessero chiesto quale fosse lo stadio dei suoi desideri, lui avrebbe certamente risposto il Parco dei Principi, dove giocava e gioca tuttora la squadra del cuore. È proprio lì che domani affronterà per la prima volta in assoluto il Psg per un debutto da favola. Che strano il destino: dalla Francia è partito e in Francia spesso è tornato, quel tempio del calcio però ha potuto viverlo solamente da tifoso e mai da calciatore.