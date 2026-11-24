Stavolta la Roma s’è fatta invitare, con tutti i convenevoli del caso e in un salotto principesco, dopo aver ospitato a cena una serie di ex tutti piuttosto amati. In attesa dei prossimi tre, quelli che andando via hanno lasciato un conto aperto soprattutto coi sentimenti. Domani sarà Luis Enrique ad aprire l’album dei ricordi giallorossi, poi toccherà a Juric domenica con il Monza, mentre a chiudere il ciclo sarà Spalletti il 19 dicembre, dopo i confronti ad alta quota con Bologna, Sporting e Lazio. In vista delle feste di Natale tornerà all’Olimpico l’allenatore che dispensò bellezza ed efficacia in due diversi cicli romanisti, ma che a Trigoria ha lasciato soprattutto il ricordo doloroso dello strappo con Totti. Dal 14 ottobre, cioè dal giorno del tuffo al cuore di José Mourinho, la Roma avrà affrontato sei ex. Nell’ordine, in due mesi scarsi, Mou e il suo Real, poi De Rossi col Genoa, ancora Aquilani col Sassuolo, Lucho col Psg e per finire Juric e Lucio. Non si può certo dire che il calendario sia stato avaro di emozioni quest’anno.

Roma Malen da videogioco, un poker show al Parma! I tifosi della Roma si scatenano tra meme e ironie Guarda la gallery La stagione di Luis Enrique nella Roma Per lo spagnolo che guida la formazione due volte campione della Champions la Roma non ha rappresentato soltanto una tappa di una carriera da 22 titoli. La baradonda giallorossa nella quale ha finito per perdersi è stato il primo vero passo fuori dalla Masia, nel 2011. Luis ne parla ancora con orgoglio, come se la Città Eterna e le sue contraddizioni lo avessero forgiato. Alla fine di una stagione tormentata, cominciata con l’eliminazione dall’Europa League per mano dello Slovan Bratislava e terminata al 7° posto, se ne andò "per stanchezza" accusando la stampa e l’ambiente di aver alimentato un circuito di bugie e malintesi. Qualcuno gli dedicò addirittura uno striscione di questo tenore: "Vattene! S’è liberato er posto al Barcellona". Tre anni dopo, proprio lì a casa sua, avrebbe vinto il primo Triplete, battendo in finale di Champions la Juve. Ma l’asturiano non ha mai manifestato rancore né sentimenti avversi. Roma lui l’ha amata sul serio ed è stata, non a caso, un rifugio affettivo pure nei momenti più tragici della sua vita, come quelli della scomparsa della figlia Xana. Dopo la Champions del 2025 vinta contro l’Inter il tecnico dedicò un pensiero pubblico "agli amici romanisti" e salutò in particolare Claudio Bisceglia, "il mio insegnante", l’interprete poliglotta che lavora tuttora al Fulvio Bernardini.