Bologna-Roma, possibile nuova chiusura del settore ospiti: l'Osservatorio dispone verifiche
I tifosi della Roma potranno seguire la squadra giallorossa nella trasferta di Bologna? L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive prende tempo e sospende il giudizio "in attesa di approfondire l'analisi dei rischi". La gara si disputerà allo stadio Dall'Ara il prossimo 4 dicembre.
Bologna-Roma, la scelta dell'Osservatorio
L'Osservatorio sta valutando con attenzione la decisione finale, alla luce degli scontri sull'Autostrada A1 che hanno coinvolto i tifosi giallorossi e quelli del Torino. Non sono da escludere restrizioni o divieti. Come è stato specificato nel comunicato, la sfida dei giallorossi resta sotto esame. Al pari di altre gare.
Il giudizio su Bologna-Roma
"Per gli incontri “Bologna - Roma” (Serie A, in programma il 4 dicembre 2026), “Padova – Vicenza” (Serie B, in programma il 5 dicembre 2026), “Genoa – Torino” (Serie A, in programma il 6 dicembre 2026), “Hellas Verona – Palermo” (Serie B, in programma il 6 dicembre 2026), “Scafatese – Casarano” (Serie C, in programma il 6 dicembre 2026), “Fiorentina - Cagliari” (Serie A, in programma il 7 dicembre 2026), “Vicenza - Mantova” (Serie B, in programma il 8 dicembre 2026) e “Hellas Verona - Avellino” (Serie B, in programma il 9 dicembre 2026), l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare; al contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi e restino momentaneamente sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione".
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