Bologna-Roma, la scelta dell'Osservatorio

L'Osservatorio sta valutando con attenzione la decisione finale, alla luce degli scontri sull'Autostrada A1 che hanno coinvolto i tifosi giallorossi e quelli del Torino. Non sono da escludere restrizioni o divieti. Come è stato specificato nel comunicato, la sfida dei giallorossi resta sotto esame. Al pari di altre gare.