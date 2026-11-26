A Parigi, contro i due volte campioni d’Europa - oltretutto due trionfi di fila - Gasperini ha fatto scelte almeno apparentemente conservative: ha rinunciato all’inizio a Malen , fin qui 17 gol, Dybala e Cristante , responsabilizzando Castro, Pisilli e Soulé e insomma ha sorpreso un po’ tutti . Anche Luis Enrique.

Non s’è vista, se non a tratti, la Roma che aveva messo a lungo in crisi il Real Madrid e lo United, la squadra aggressiva, coraggiosa di questa prima parte della stagione, ma una versione più attendista, concentrata, meno qualitativa che ha tenuto bene nel primo tempo, subendo il Paris soltanto su calcio d’angolo e non rischiando altro.

La ripresa non è stata molto diversa, anche se il rigore di Dembélé, entrato dopo un’ora, sembrava aver indirizzato negativamente la gara. Un altro rigore (Malen) ha riaggiustato il risultato e alla fine ha avuto ragione Gasperini che s’era verosimilmente stufato di buttare a mare delle belle prestazioni con finali tutt’altro che spiegabili e dal rimpianto facile.

È un punto molto importante, quello ottenuto contro Lucho, al quale mancavano Kvara e Doué ma che dispone comunque di risorse straordinarie (e può permettersi di gestire il recupero fisico dell’ex Pallone d’oro). Il quinto in cinque partite, un numero che rende ipotizzabili i playoff con altri sei da ottenere nelle ultime tre uscite.

Prima della Roma nessun altro era riuscito a fermare i francesi che adesso sono secondi, alle spalle di Mourinho, il quale immagino sia sceso dal carrello dei bolliti per accogliere un sacco di pisquani sul suo rinnovatissimo carro.

Brevemente sui singoli: Hermoso, De Roon, Soulé e Svilar, chiamato seriamente in causa soltanto due volte, tra i più positivi; meno efficace del solito Koné che ha perso troppi palloni dopo un inizio discreto. Un calcio d’angolo con errori individuali di Soulé e N’Dicka e un rigore si possono concedere a chi nelle ultime due stagioni ha fatto quel che le pareva in Europa. Due punti, no. Questo ha stabilito Gasperini.