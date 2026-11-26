PARIGI (Francia) - Secondo diversi media francesi, tra i quali RMC Sport , versi di scimmia e insulti razzisti si sono levati dal settore occupato dai tifosi giallorossi durante il match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Roma, chiuso 2-2 ieri sera. Il club parigino ha già fatto sapere di "prendere molto sul serio i fatti riportati". I comportamenti a sfondo razzista, banditi molto severamente negli stadi francesi, sono stati diretti - secondo le accuse - in particolare contro i tifosi locali assiepati nella curva "Boulogne", i quali hanno parlato anche di saluti nazisti . In un video condiviso sui social, si possono vedere alcuni tifosi del settore giallorosso mostrare il dito medio e uno di loro imitare una scimmia e poi mimare uno sgozzamento.

Il Psg va all'attacco

"Sono in corso verifiche per fare piena luce su queste segnalazioni - ha fatto sapere il Paris Saint-Germain - ma la società ha già portato tali elementi a conoscenza dei delegati presenti all'incontro. Se i fatti fossero confermati, il club chiederebbe sanzioni esemplari nei confronti di chi se ne è reso protagonista". Il Psg ricorda che nel settembre 2022, in occasione di una partita contro la Juventus in cui comportamenti razzisti e saluti nazisti furono filmati nel settore ospiti, due tifosi italiani furono fermati e condannati dalla giustizia francese a multe e divieti di recarsi allo stadio. Nell'aprile 2024 un tifoso del Barcellona è stato denunciato per un saluto nazista fatto sugli spalti del Parco dei Principi.

Cosa rischiano i tifosi della Roma

La Roma è sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa dopo gli scontri tra i tifosi giallorossi e la polizia inglese a Manchester, tre settimane fa, in occasione del match perso 3-2 contro lo United. Il club dei Friedkin, il 12 novembre scorso, è stato sanzionato dalla commissione disciplinare con 20mila di multa e una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in una partita fuori casa nelle competizioni Uefa. Nel dettaglio, la quota riservata ai tifosi ospiti verrebbe dimezzata: dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio avversario. La Uefa aveva tuttavia sospeso questa seconda sanzione per due anni, a partire dalla data del provvedimento, purché però non ci fossero ulteriori infrazioni. Se dalle denunce francesi dovesse scaturire un'inchiesta dell'Uefa, i tifosi romanisti potrebbero andare incontro a una restrizione di biglietti per le prossime trasferte europee.