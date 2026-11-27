Cresce l’attesa per il derby Lazio-Roma: le info biglietti per gli abbonati e non solo
Cresce l’attesa per il derby della Capitale che si giocherà all’Olimpico domenica 13 dicembre alle 12:30. La vendita dei biglietti per i tifosi della Roma prenderà il via oggi alle ore 12. La prima fase sarà riservata agli abbonati al campionato e si concluderà alle 18 di giovedì 3 dicembre. In caso di (difficile) disponibilità residua, la vendita libera scatterà invece venerdì 4 dicembre alle ore 10.
Roma, nessun disagio prima del derby
Si prevede naturalmente un Olimpico tutto esaurito. E a proposito di tifosi, non ci sono stati problemi di ordine pubblico o disagi a Parigi che hanno coinvolto i romanisti, questo grazie anche all’impegno del Ministero degli Esteri che ha supportato i tifosi nella trasferta. Un supporto anche al Club per evitare problemi o situazioni critiche.
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