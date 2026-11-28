ROMA - I Friedkin avrebbero voluto assistere alla sfida contro il Psg dalle tribune del Parco dei Principi, magari in compagnia dell’amico Al Khelaifi, ma la concomitanza con il Giorno del Ringraziamento, festività particolarmente sentita per la famiglia americana, ha spinto la proprietà a restare a Houston. Appuntamento rimandato con la Champions, così come per il soggiorno di Ryan Friedkin al Fulvio Bernardini che, salvo voli in extremis tra oggi e domani, è stato rimandato di qualche giorno. Se ne riparlerà quindi la prossima settimana, sicuramente prima di Natale, per parlare di persona con i suoi dirigenti dei temi più caldi del momento. Il primo su tutti, naturalmente, il mercato. Quello che non è ancora stato programmato, come ha sottolineato la scorsa settimana Gasperini, se non nei dialoghi “non ufficiali” tra lui e il diesse D’Amico. «Della programmazione la proprietà ne parlerà con il Ceo Galantic», aveva detto il tecnico mascherando inevitabilmente davanti alle telecamere una certa voglia di accelerare i tempi. A poco più di un mese dall’inizio del mercato, infatti, il tempo comincia a stringere e sia Gasp sia D’Amico adesso hanno fretta di capire le strategie che dovranno sviluppare per la prossima sessione. Quella che può regalare alla Roma ulteriori conferme per la lotta allo scudetto.