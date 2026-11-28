L'attacco show della Roma

Gasperini ha trasformato una formazione che fino allo scorso aprile viveva di alti e bassi in una macchina capace di macinare risultati. Diciannove partite consecutive senza sconfitte in campionato: un terzo posto lo scorso annuo, il secondo gradino dell’attuale podio e, mercoledì scorso, un pareggio contro il Psg delle meraviglie che ha strappato gli applausi di Luis Enrique e di tutta Europa. Non è poco. Soprattutto perché la Roma non ha rinunciato alla propria identità per arrivare fin qui. Pressing, gioco verticale, baricentro alto e recupero immediato del pallone: il calcio di Gasp è un’attrazione che coinvolge tutti, dai tifosi ai giocatori. La squadra si diverte perché sa cosa fare, perché aggredisce e riparte, perché ha imparato a riconoscere gli spazi e a sfruttarli con rapidità. E i numeri raccontano meglio di qualsiasi descrizione la portata di questa evoluzione. Sono 48 i gol segnati in 17 incontri, con 14 marcatori diversi. Una produzione offensiva che autorizza a guardare lontano: arrivare a fine stagione tra le 100 e le 120 reti non è utopia. La Roma, del resto, ha già messo a segno un primato assoluto, segnando almeno due gol per dieci partite consecutive tra tutte le competizioni. Non le era mai successo da quando esiste la Serie A a girone unico, nella stagione 1929/30.

Roma, caccia al record

E il prossimo record potrebbe essere già dietro l’angolo. Sono 36 gol segnati in 12 giornate, solo il Barça ha fatto meglio in Europa. Il record alla tredicesima giornata è della Juve nel 2017, con 37 gol fatti. Meno uno. La giostra, però, non si ferma davanti al Monza. Sarebbe un errore considerare la partita di domani una semplice tappa di avvicinamento ai prossimi impegni. La squadra dell’ex Juric ha iniziato bene la stagione, può contare su un Varela straordinario e ha nella marcatura a uomo asfissiante e nelle ripartenze due armi da non sottovalutare. Servirà una Roma attenta, capace di non concedere spazi e di imporre il proprio ritmo senza perdere equilibrio. Ma c’è un altro confronto che rende ancora più interessante la sfida con il Monza: quello con la Roma della stagione precedente. Dopo la tredicesima giornata, la squadra di Gasperini senza Malen e con meno alternative di qualità era ferma a 27 punti. Quella di oggi, invece, con una vittoria salirebbe a quota 33. Sei punti in più, che raccontano una crescita evidente e non soltanto in classifica. La differenza più vistosa, però, è quella che si legge davanti alla porta. Dopo dodici giornate, la Roma ha un saldo di più 21 gol nella differenza reti rispetto alla scorsa stagione, mentre quelle subite sono appena quattro in più. L’ottovolante appartiene al passato, con le sue accelerazioni improvvise e le cadute che spegnevano ogni entusiasmo. Adesso la Roma ha trovato una continuità che le permette di guardare in alto, come una ruota panoramica, senza dover aspettare il prossimo giro per capire dove può arrivare.