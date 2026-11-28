"Io a Totti darei tutto ciò che ho". Così Gemitaiz, senza pensarci troppo su, ha espresso tutto il proprio amore per la leggenda della Roma. Dichiarazioni che il rapper, noto tifoso giallorosso, ha rilasciato nel corso della quinta puntata del programma condotto da Giusy Meloni "Se fossi tu" in onda sul canale YouTube del CorriereDelloSport.

Gemitaiz su Totti: "Le gioie regalate dal capitano sono parecchie..." Nel corso dell'intervista, Meloni ha chiesto a Gemitaiz un parere circa le dichiarazioni rilasciate da Totti, in cui l'ex capitano giallorosso ha detto che avrebbe voluto più rispetto da parte della società durante il suo periodo da dirigente. "Ha ragione. Io a Totti darei tutto ciò che ho" ha risposto il rapper, motivando: "Non si tratta solamente di venerare il capitano della squadra del cuore. Oltre a questo, era un giocatore unico del suo genere. Le gioie regalate dal capitano sono parecchie".