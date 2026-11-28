Gemitaiz pazzo di Totti: "Cosa gli darei? Tutto perché...". Poi l'ammissione su Frattesi che ruberebbe alla Lazio
"Io a Totti darei tutto ciò che ho". Così Gemitaiz, senza pensarci troppo su, ha espresso tutto il proprio amore per la leggenda della Roma. Dichiarazioni che il rapper, noto tifoso giallorosso, ha rilasciato nel corso della quinta puntata del programma condotto da Giusy Meloni "Se fossi tu" in onda sul canale YouTube del CorriereDelloSport.
Gemitaiz su Totti: "Le gioie regalate dal capitano sono parecchie..."
Nel corso dell'intervista, Meloni ha chiesto a Gemitaiz un parere circa le dichiarazioni rilasciate da Totti, in cui l'ex capitano giallorosso ha detto che avrebbe voluto più rispetto da parte della società durante il suo periodo da dirigente. "Ha ragione. Io a Totti darei tutto ciò che ho" ha risposto il rapper, motivando: "Non si tratta solamente di venerare il capitano della squadra del cuore. Oltre a questo, era un giocatore unico del suo genere. Le gioie regalate dal capitano sono parecchie".
"Scudetto? Sono scaramantico, ma..." E la risposta sulla Lazio
Nel corso dell'intervista, Gemitaiz ha parlato anche della stagione attuale, quindi sulla lotta al vertice in classifica: "Io sono scaramantico, ma si può parlare di Scudetto, sì". Mentre per quanto riguarda la rosa di Gasperini (che ha definito "top"), il cantante ha voluto esprimere un commento su Dybala: "A livello tecnico è il giocatore più forte della Serie A". Sulla Lazio, attualmente prima in classifica: "Inaspettato, anche per loro. Ma è bello da vedere che siamo noi due in testa adesso, è un bel testa a testa. Però non guardo le partite della Lazio, perché non ho giocatori loro al Fantacalcio". Ma alla domanda su chi prenderebbe dalla squadra biancoceleste, Gemitaiz ha risposto: "Non saprei... Frattesi forse".
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