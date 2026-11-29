Erano attesi, sono arrivati. Dan Friedkin, presidente della Roma, e i suoi figli Ryan e Corbin, sono arrivati stamattina a Ciampino e resteranno in città alcuni giorni. La loro agenda è fitta: calciomercato, stadio (presentazione del progetto definitivo), incontri istituzionali e programmazione del centenario sono solo alcune delle cose che i proprietari della Roma hanno in programma. Oggi sono attesi, tra l'altro, allo stadio per la partita con il Monza.