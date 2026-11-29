I Friedkin arrivano a Roma: dal mercato allo stadio fino al centenario, tutte le riunioni in programma
Erano attesi, sono arrivati. Dan Friedkin, presidente della Roma, e i suoi figli Ryan e Corbin, sono arrivati stamattina a Ciampino e resteranno in città alcuni giorni. La loro agenda è fitta: calciomercato, stadio (presentazione del progetto definitivo), incontri istituzionali e programmazione del centenario sono solo alcune delle cose che i proprietari della Roma hanno in programma. Oggi sono attesi, tra l'altro, allo stadio per la partita con il Monza.
I Friedkin a Roma, il loro programma
Come sempre la loro agenda è riservata ma sicuramente sono in programma incontri con Gian Piero Gasperini e il ds D'Amico per capire il budget per il mercato di gennaio. Non solo: i Friedkin faranno anche il punto sul Fairplay finanziario e poi si dedicheranno al progetto stadio. Entro metà o fine dicembre sarà consegnato il progetto definitivo, l'obiettivo è iniziare a costruire entro la primavera o, più verosimilmente, la fine dell'estate. Spazio anche al centenario e a tutta una serie di riunioni che, nell'obiettivo della proprietà, faranno fare alla Roma un ulteriore step di crescita.
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