Gasperini: "Malen? Questione di pochi giorni. Soulé straordinario, felice per i Friedkin allo stadio"
Quinta vittoria consecutiva in campionato, miglior attacco della Serie A con 40 gol segnati nelle prime 13 giornate (impressionante media di 3 reti a partita) e secondo posto riconquistato a -2 dalla vetta: i numeri non si possono amare, ma a Gasperini questi piacciono parecchio. Quattro giorni dopo il lussuoso pareggio di Parigi in Champions, la Roma travolge il Monza e risponde alle vittorie del sabato di Lazio e Inter. Protagonisti gli ormai soliti Malen (tredicesimo centro in campionato, uscito a fine primo tempo per una dolorosa botta sul tendine sinistro su intervento pericoloso di Goglichidze) e Soulé (prima doppietta con la maglia giallorossa), oltre a Castro nel finale. "Malen ha preso un pestone sul tendine, sono di quelli dolorosi", spiega Gasperini, che a Dazn rassicura subito i tifosi romanisti: "Non c'è stata distorsione, aveva male a tenere la scarpa per un doppio taglio ma credo che sia una questione di pochi giorni".
Il dribbling sul mercato, il pensiero sui Friedkin e le parole per Soulé
Mentre resta blindato sulle domande riguardanti il mercato ("Questa è una squadra forte, poi come tutte si cerca sempre qualcosa per potersi migliorare. Questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo sempre, poi prendere per prendere non esiste. Abbiamo una buona base e su quella continuiamo a lavorare), il tecnico racconta la soddisfazione per la bella prestazione dell'Olimpico. "La partita di Parigi ci ha portato tanti complimenti, c'era il rischio di stare troppi sugli allori ma ieri e oggi siamo riusciti a rientrare con la testa al campionato, è la dimostrazione che questo è un gruppo concentrato a cui piace giocare a calcio". Un pensiero sui Friedkin in tribuna ("Una soddisfazione averli riportati allo stadio, era un peccato per la proprietà non vivere questo momento della squadra, della città e dei tifosi. Quando sono venuto qui l’ho fatto perché ho conosciuto loro e ho avuto la sensazione che loro potessero portare la Roma in alto. Rimango di quell’idea") e tanti complimenti per la prestazione di Soulé: "E' un giocatore straordinario, ha 23 anni, è in una fase evolutiva importante, ha una duttilità in diversi ruoli, sta raggiungendo una fiducia e un carisma che fanno parte del suo percorso. L'anno scorso nel ritorno è stato frenato dalla pubalgia, poi si ripresentato forte quest'anno. Dybala? E' sulla via giusta, sta tornando quello preinfortunio. Ha perso un po’ di condizione, ma sta migliorando. Sarà importante nel prossimo mese".
La Lazio prima in classifica e la frase di De Rossi sullo ScudettoDurante la conferenza stampa, arriva una domanda sulla Lazio prima in classifica. "De Rossi ha detto che è favorita per lo Scudetto? Daniele non sbaglia un colpo (ride, ndr), lui conosce benissimo tutto. La Lazio è una squadra forte, è stata bistrattata. Non vinci così tante partite se non sei forte. Nessuno poteva immaginare questo percorso, chapeau a Gattuso, le partite che vince sono di valore". Poi una riflessione su questo avvio di stagione. "E’ un campionato atipico perché ci sono 5-6 squadre che vincono tantissimo e altre di bassa-media classifica che fino oggi hanno fatto fatica. Credo che alla fine gli scontri diretti si possano equilibrare, è difficile fare la differenza su quello. Sono convinto che da gennaio in poi sarà più equilibrato anche in questo tipo di incontri".
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