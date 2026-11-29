Quinta vittoria consecutiva in campionato, miglior attacco della Serie A con 40 gol segnati nelle prime 13 giornate (impressionante media di 3 reti a partita) e secondo posto riconquistato a -2 dalla vetta: i numeri non si possono amare, ma a Gasperini questi piacciono parecchio. Quattro giorni dopo il lussuoso pareggio di Parigi in Champions, la Roma travolge il Monza e risponde alle vittorie del sabato di Lazio e Inter. Protagonisti gli ormai soliti Malen (tredicesimo centro in campionato, uscito a fine primo tempo per una dolorosa botta sul tendine sinistro su intervento pericoloso di Goglichidze) e Soulé (prima doppietta con la maglia giallorossa), oltre a Castro nel finale. "Malen ha preso un pestone sul tendine, sono di quelli dolorosi", spiega Gasperini, che a Dazn rassicura subito i tifosi romanisti: "Non c'è stata distorsione, aveva male a tenere la scarpa per un doppio taglio ma credo che sia una questione di pochi giorni".

Roma Malen fa un altro super gol, Dan Friedkin applaude e suo figlio Corbin impazzisce: tutte le foto Guarda la gallery Il dribbling sul mercato, il pensiero sui Friedkin e le parole per Soulé Mentre resta blindato sulle domande riguardanti il mercato ("Questa è una squadra forte, poi come tutte si cerca sempre qualcosa per potersi migliorare. Questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo sempre, poi prendere per prendere non esiste. Abbiamo una buona base e su quella continuiamo a lavorare), il tecnico racconta la soddisfazione per la bella prestazione dell'Olimpico. "La partita di Parigi ci ha portato tanti complimenti, c'era il rischio di stare troppi sugli allori ma ieri e oggi siamo riusciti a rientrare con la testa al campionato, è la dimostrazione che questo è un gruppo concentrato a cui piace giocare a calcio". Un pensiero sui Friedkin in tribuna ("Una soddisfazione averli riportati allo stadio, era un peccato per la proprietà non vivere questo momento della squadra, della città e dei tifosi. Quando sono venuto qui l’ho fatto perché ho conosciuto loro e ho avuto la sensazione che loro potessero portare la Roma in alto. Rimango di quell’idea") e tanti complimenti per la prestazione di Soulé: "E' un giocatore straordinario, ha 23 anni, è in una fase evolutiva importante, ha una duttilità in diversi ruoli, sta raggiungendo una fiducia e un carisma che fanno parte del suo percorso. L'anno scorso nel ritorno è stato frenato dalla pubalgia, poi si ripresentato forte quest'anno. Dybala? E' sulla via giusta, sta tornando quello preinfortunio. Ha perso un po’ di condizione, ma sta migliorando. Sarà importante nel prossimo mese".