Il futuro di Mario Hermoso è stato uno dei temi affrontati da Tony D'Amico nel prepartita di Roma-Monza. Il direttore sportivo giallorosso ha fatto il punto sulla trattativa per il prolungamento del difensore ai microfoni di Sky Sport: "Delle altre squadre non so nulla. Parliamo da un po' con Mario. Per noi è un giocatore importante e penso che la Roma sia importante per lui. Quindi ci auguriamo di poter chiudere questo rinnovo".

Roma Roma-Monza, la formazione ufficiale di Gasperini per la sfida a Juric Guarda la gallery D'Amico sui Friedkin: "Contenti che siano allo stadio, è un grande segnale" D'Amico ha parlato anche della presenza della proprietà Friedkin allo stadio: "Sicuramente è un grande segnale. Siamo molto felici del loro arrivo. La loro presenza certifica la volontà e l'affetto che hanno per la città e per tutta la squadra. Siamo molto contenti. Anche quando non sono presenti fisicamente, sono comunque vicini attraverso il nostro CEO, con cui si sentono spesso. Quindi siamo davvero contenti, è un motivo di orgoglio e un motivo in più per fare bene oggi".