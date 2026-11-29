D'Amico e il rinnovo di Hermoso: "Ci auguriamo di chiuderlo a breve"
Il futuro di Mario Hermoso è stato uno dei temi affrontati da Tony D'Amico nel prepartita di Roma-Monza. Il direttore sportivo giallorosso ha fatto il punto sulla trattativa per il prolungamento del difensore ai microfoni di Sky Sport: "Delle altre squadre non so nulla. Parliamo da un po' con Mario. Per noi è un giocatore importante e penso che la Roma sia importante per lui. Quindi ci auguriamo di poter chiudere questo rinnovo".
D'Amico sui Friedkin: "Contenti che siano allo stadio, è un grande segnale"
D'Amico ha parlato anche della presenza della proprietà Friedkin allo stadio: "Sicuramente è un grande segnale. Siamo molto felici del loro arrivo. La loro presenza certifica la volontà e l'affetto che hanno per la città e per tutta la squadra. Siamo molto contenti. Anche quando non sono presenti fisicamente, sono comunque vicini attraverso il nostro CEO, con cui si sentono spesso. Quindi siamo davvero contenti, è un motivo di orgoglio e un motivo in più per fare bene oggi".
D'Amico sul mercato di gennaio: "Daremo il massimo per migliorare la squadra"
Infine, sul mercao invernale: "Ho preso appunti, però sappiamo già dalla fine del mercato estivo quello che dobbiamo fare. Poi bisognerà vedere cosa riusciremo a realizzare, perché sappiamo che il mercato di gennaio è molto complicato. Oggettivamente stiamo lavorando, ma siamo concentrati su quello che siamo oggi, su quello che la squadra mostra in campo ogni domenica e in ogni impegno, sui miglioramenti che sta facendo. Poi, per quello che riusciremo a fare, daremo sicuramente il massimo per migliorare la squadra".
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