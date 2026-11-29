Il gol, il record, il sangue sul piede: perché Malen è uscito dopo 45' contro il Monza
L'immagine del sangue sulla caviglia ha fatto tremare tutti i romanisti. Perché se c'è un simbolo della Roma, di questa Roma, è Donny Malen. Anche con il Monza gol - stupendo - e assist, prima di dover uscire all'intervallo e lasciare il posto a Castro. Il motivo? Goglichidze gli ha rifilato un pestone, non punito, che ha costretto l'olandese a giocare gli ultimi 15' del primo tempo zoppicando. Malen ha stretto i denti, è uscito all'intervallo per non sprecare uno slot, ma il dolore era fortissimo tanto che si è tolto lo scarpino un paio di volte.
Malen gol, il record incredibile
Con il gol al Monza Malen è arrivato a 18 gol stagionali di cui 13 in campionato. Con la Roma, in un anno, è a quota 33, superando Dzeko, che si era fermato a 32. Un impatto, il suo, devastante: 27 gol in campionato nel 2026, disintegrato il record di Manfredini del 1960. Numeri incredibili, che possono essere migliorati partita dopo partita. Anche per questo l'olandese ha cercato di restare in campo. Ma le partite sono tante, meglio non correre rischi.
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