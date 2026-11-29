L'immagine del sangue sulla caviglia ha fatto tremare tutti i romanisti. Perché se c'è un simbolo della Roma, di questa Roma, è Donny Malen. Anche con il Monza gol - stupendo - e assist, prima di dover uscire all'intervallo e lasciare il posto a Castro. Il motivo? Goglichidze gli ha rifilato un pestone, non punito, che ha costretto l'olandese a giocare gli ultimi 15' del primo tempo zoppicando. Malen ha stretto i denti, è uscito all'intervallo per non sprecare uno slot, ma il dolore era fortissimo tanto che si è tolto lo scarpino un paio di volte.