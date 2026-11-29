La Roma risponde a Lazio e Inter. E come risponde, la squadra di Gasperini: 4-0 al Monza, risultato in cassaforte nel primo tempo, giocatori fatti riposare nella ripresa tanto la partita era già chiusa. I gol? I due giocatori simbolo della Roma in questo momento: Malen e Soulè, con l'argentino che si regala la prima doppietta romanista e una rete, la seconda, che come si diceva una volta vale il prezzo del biglietto. A chiudere il poker di Castro .

Roma, che show davanti ai Friedkin

Perché la Roma, questa Roma, che lascia in panchina Mancini, de Roon e Dybala, è una squadra completa in tutti i suoi uomini e, soprattutto, in tutto il suo spirito. Davanti ai Friedkin al completo, arrivati con il pullman dei giocatori prima di una settimana di riunioni, Gasperini e i suoi ragazzi mettono in scena uno show. Al minuto 11 Rodrigo Mora apre sulla destra per Malen, l'olandese punta la difesa e trova uno spazio assurdo alla destra del portiere. Una magia quella di Donny che poi al 23' serve un gioiellino che Soulé, complice un difensore del Monza che scivola, deve solo spingere in rete. È l'antipasto del gol del 3-0, il più bello della serata: l'argentino riceve palla al limite dell'area, si ferma e lascia partire un tiro delizioso all'incrocio che merita la giusta standing ovation. La Roma gioca sul velluto, prima e dopo ci prova Koné e l'unico pericolo arriva su una traversa di Mota nella ripresa. In mezzo anche un rigore tolto al Monza: Birindelli calcia, Wesley lo atterra, per Collu è fallo, ma il giocatore del Monza era in fuorigioco. Niente da fare.

Poker Castro, tutta la Roma esulta

Infine per far capire cosa sia la Roma in questo momento si può raccontare il quarto gol, quello di Castro. Dybala serve Ghilardi in area, pallone per l'ex Bologna che, in corsa, segna sotto la Sud. L'argentino voleva così tanto questa rete che tutta la squadra, panchina compresa, corre a festeggiare con lui. E Mancini, uno dei leader dello spogliatoio, se lo abbraccia più degli altri. Perché sa quanto il fosse importante per il ragazzo e, forse, per tutti quanti. Alle 19:55 l'arbitro fischia la fine, partono le note di "Grazie Roma" e Gasperini saluta l'ex allievo Juric. Uno che nel 2024 allenava la Roma in una situazione, ambientale e tecnica, disastrosa. Sono trascorsi due anni, dopo il ventesimo risultato utile di fila sembra una vita.