Roma, il calore dei tifosi del Torino per Ranieri: “Un grande uomo, peccato non averlo avuto qui”

TORINO - Grande ovazione all’Olimpico per Claudio Ranieri . Olimpico sì ma non di Roma bensì di Torino, con tanti tifosi granata che ha acclamato il tecnico giallorosso alla sua ultima panchina della carriera. Già all’arrivo del pullman romanista i tifosi del Torino che lo hanno intercettato gli hanno riservato cori e applausi: sorridente Ranieri ha salutato i tifosi prima di entrare nell’impianto.

Anche dentro l’Olimpico tanti granata hanno applaudito il tecnico all’annuncio delle formazioni e al suo ingresso in campo. “Un grande uomo, un grande allenatore”, le parole dei tifosi. E ancora: “È stato un peccato non averlo mai visto sulla panchina del Toro, avrebbe fatto la differenza”. Insomma, amore e passione per Ranieri a prescindere dai colori.

Prima della partita anche la Lega Calcio Serie A e il Torino hanno omaggiato Ranieri con una targa celebrativa e un video emozionale passato sui maxischermi dello stadio.