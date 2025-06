Massara alla Roma un anno dopo: ecco il retroscena con i Friedkin prima di prendere Ghisolfi

ROMA - La Roma e Massara di nuovo insieme. Torna il dirigente che aveva ricoperto l'incarico di direttore sportivo giallorosso prima nel 2016 e poi nel 2019, ma soltanto per pochi mesi prima di risolvere il contratto e poi legarsi al Milan. La Roma ha scelto di nuovo Frederic per ricostruire un progetto insieme a Ranieri e a Gasperini, ma il suo ritorno poteva verificarsi già un anno fa. Massara era infatti stato indicato per il ruolo di diesse dopo l'addio di Tiago Pinto: il dirigente ebbe dei contatti con la proprietà per ricoprire l'incarico ma alla fine la decisione dei Friedkin ricadde nuovamente sul un diesse indicato dalla società di consulenza tramite algoritmo. Massara scelse allora di legarsi al Rennes, un'esperienza poco fortunata terminata con la risoluzione del contratto. Adesso la nuova avventura alla Roma, che probabilmente era nel destino.