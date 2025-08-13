Roma, entusiasmo alle stelle: Olimpico sold out col Bologna e grande attesa per l'ultimo test a Frosinone

ROMA - La voglia di Roma ai tifosi non passa mai, figuriamoci per l'ultima amichevole pre-stagionale in programma tra tre giorni e per l'esordio in campionato contro il Bologna. Prima il Neom , poi la squadra di Italiano: i tifosi sono pronti a invadere gli stadi per cominciare con grande entusiasmo questa nuova stagione, la prima dell'era Gasperini.

Prima di tutto va sottolineata la straordinaria risposta dei romanisti alla vendita libera dei biglietti contro il Bologna: in ventiquattro ore sono stati polverizzati diecimila tagliandi, rendendo così lo stadio Olimpico praticamente sold out. Chi vuole accaparrarsi un posto potrà farlo soltanto per la zona hospitality dello stadio. Una reazione importante dei romanisti e in linea con le ultime stagioni di soldout nelle gare casalinghe dei giallorossi, anche nei momenti più difficili. C'è voglia di vedere la nuova squadra all'opera, di osservare dal vivo la partenza di Gasperini e compagni pronti a conquistare la qualificazione in Champions League: anche per questo l'attesa non è soltanto per la sfida contro il Bologna ma anche per l'ultima amichevole del 16 agosto contro il Neom.

L'ultimo grande incoraggiamento dei tifosi prima della settimana che aprirà la stagione. Si giocherà al Benito Stirpe di Frosinone, uno stadio che permette il contatto ravvicinato tra squadra e tifoseria e che regalerà un'atmosfera unica e avvolgente il giorno dopo Ferragosto. Ci sono ancora posti liberi - anche nei settori popolari - per acquistare il biglietto e assistere alla sfida contro il Neom, la squadra araba nei promossa nella Saudi Pro League. Fischio d'inizio alle 17, orario accessibile quindi per una gita fuoriporta in famiglia per sostenere la squadra e incoraggiarla per questo avvio di campionato contro il Bologna.